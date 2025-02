Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro protagonista a Fano. Nina stacca il pass per gli Italiani

Successi per Sport Village Banca Pesaro alla 1ª Coppa di Carnevale, Città di Fano. Su tutti Franca Nina che ha vinto i 200 stile libero (tempo utile per i campionati italiani giovanili) e i 400 misti. Bene anche le staffette. Oro per quella maschile e quella femminile che si è classificata terza a un soffio dall’argento. "Tanti gli atleti che si sono miglorati – dice il presidente Andrea sebastianelli – premiati anche con numerose medaglie, a premiare il loavoro di un gruppo di adolescenti che si applica tanto". Sul podio sono saliti anche Erica Tommassini nei 200, 400 e 800 stile libero, Antonio Luzi nei 200 misti e 200 sl, Cesare Battaglia nei 100 misti, Alessadro Pinto nei 100 dorso, Giacomo Bersigotti nei 200 dorso. Il momento più importante della stagione si avvicina. Nel prossimo fine settimana un gruppo parteciperà al Meeting del Titano di San Marino, prima manifestazione stagionale in vasca da 50 metri e un altro ai campionati regionali di fondo in programma a Pesaro.

b. t.