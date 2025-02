Nuoto. Sub Faenza, bottino di medaglie ai Master

È di sei medaglie d’oro e altrettante d’argento il bottino ottenuto dal Nuoto Sub Faenza al Campionato Emilia-Romagna Master di nuoto andata in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione. Tra i nove iscritti della squadra faentina figurava alla sua prima gara come nuotatrice Master Sofia Salaroli (M25, 2000), nota al pubblico di casa per i suoi ottimi trascorsi come agonista e dallo scorso settembre passata a questo meno impegnativo settore per ragioni di studio.

A Riccione ha conquistato due medaglie d’oro, nei 100 e nei 50 rana ed ha raggiunto il maggior punteggio Super Master della squadra con 890 millesimi. Annamaria Chillemi (M45, 1978) si è laureata campionessa nei 200 misti, mentre l’argento ha coronato le buone prestazioni di Veronica Molnar (M50, 1971) nei 50 dorso e di Gaia Gionta (M20, 2005), anche lei appena passata fra i "grandi", nei 100 rana.

In campo maschile brillano i due titoli regionali conquistati da Alessandro Amadei (M40, 1983) nei 50 e nei 100 dorso, mentre Stefano Schiumarini (M65, 1960) ha conquistato l’oro nei 50 dorso. Si sono laureati vice campioni regionali Davide Ranieri (M20, 2004) nei 50 dorso, Luca Stroppa (M20, 2002) nei 200 rana ed Emanuele Galaffroni (M25, 1998) nei 200 misti. Si è piazzata al secondo posto, ad un secondo dal primo, la staffetta (M120) composta da Alessandro Amadei, Sofia Salaroli, Emanuele Galaffroni e Annamaria Chillemi.

Domenica sempre a Riccione si svolgeranno le gare della seconda ed ultima giornata del Campionato Emilia-Romagna Master di nuoto.