Nuoto. Sub Faenza, raduno con Giorgio Minisini: è stato re nell’artistico

Giornata da ricordare per le sincronette del Nuoto Sub Faenza e dell’Imolanuoto, che sono state allenate in un raduno collegiale da Giorgio Minisini, ex numero uno del nuoto artistico, ospite domenica scorsa della società faentina. L’atleta plurimedagliato si è ritirato a 28 anni dalle competizioni dopo la mancata convocazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Abbiamo imparato cose nuove, conosciuto ragazze che condividono la nostra stessa passione e portiamo a casa un’esperienza unica e davvero emozionante" hanno commentato entusiaste le allenatrici Michela Vendemiati, Asia Quadalti, Giulia Di Domenico ed Elisa Ranieri. Le prossime gare delle sincronette faentine sono in programma domenica 16 febbraio, quando le Esordienti C e B saranno impegnate nella prima tappa degli esercizi obbligatori Fin a Forlì, mentre le Esordienti A scenderanno in acqua con i loro balletti a Casalecchio di Reno durante il 17° Trofeo Città di Casalecchio - "Memorial Roberto Ghermandi"- 5° Trofeo Sincro Esordienti.