Nuoto. Trentaquattro primati personali per il Centro Copparo a Carpi

Un ottimo inizio quello degli atleti di categoria del Centro Nuoto Copparo, che a Carpi sono scesi in vasca per il 3° Trofeo Coopernuoto. Al meeting di Carpi gli atleti copparesi, con una compagine ridotta rispetto alla scorsa stagione sono scesi in vasca con determinazione per verificare il lavoro svolto fino ad oggi. E così è stato, tanto che a parte la medaglia di bronzo di Matteo Andreotti nei 100 farfalla, gli atleti copparesi hanno realizzato ben 34 primati personali ed un nuovo record di società nella 4x50 mx femminile, mostrando così importanti progressi. In rigoroso ordine di categoria e con precedenza al settore femminile realizzano i propri primati personali Anna Maccanti R1 che demolisce i propri primati personali nei 200sl, 100 dorso e 100 farfalla, fra le junior primo anno personal best per Sofia Brunetti nei 50 sl e Bianca Guerra nei 200sl, fra le junior 2° anno Lucrezia Fogagnolo si supera sia nei 50 Farfalla che nei 100 farfalla portando i propri best rispettivamente a 31”73 e a 1’10”20, personal best per Aurora Pesci nella categoria cadette che realizza un buon 2’17”78 nei 200sl, a concludere i primati del settore femminile la staffetta 4 x 50 mista femminile che con Pesci, Brunetti, Fogagnolo e Luciani chiude con un ottimo 2’10”21 e stampa il nuovo record di società.