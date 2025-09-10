Nuoto. Trionfo del ferrarese Di Sabato ai tricolori Master

Piombino ha ospitato un evento imperdibile per gli appassionati di nuoto: i Campionati Italiani Master di nuoto in acque libere, che si sono svolti dal 5 al 7 settembre. Nella gara valevole per il titolo italiano di fondo, l’atleta ferrarese Simone Di Sabato, che gareggia per il Nuoto Grosseto, ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione, laureandosi campione italiano di fondo per la decima volta consecutiva. Una performance straordinaria che lo ha visto dominare la competizione dall’inizio alla fine.

Fin dalle prime bracciate, Simone ha preso il comando della gara, mantenendo un ritmo impressionante che gli ha permesso di staccare nettamente i suoi avversari. Al secondo posto si è piazzato Lorenzo Martini, Rari Nantes Spezia mentre Alessandro Moretti del Fanatik Team Forlì ha completato il podio al terzo posto.

Per l’atleta ferrarese durante la domenica mattina è stata la volta del campionato italiano di mezzofondo, con una competizione particolarmente attesa, disciplina nella quale a Simone mancava da due anni il titolo di campione italiano. Nella gara di mezzofondo, Gianluca Volante, il campione in carica da due anni, era considerato il grande favorito, ma nell’ultimo chilometro la gara ha preso una piega inaspettata. Simone ha dato il massimo, riuscendo a superare Volante e a guadagnare un vantaggio significativo di oltre 20 secondi. La sua strategia e la preparazione si sono rivelate decisive, portandolo a tagliare il traguardo per primo e conquistare così il titolo di campione italiano di mezzofondo.