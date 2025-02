Nuoto. Un’intensa domenica di gare con il terzo Trofeo Motion

Domenica di gare e festa quella di oggi per il nuoto a Forlì con la 3ª Edizione del Trofeo Motion Interprovinciale: oggi, infatti, la piscina comunale di Forlì ospita atleti da tutta Italia, nell’evento organizzato da Rari Nantes Romagna che si consolida nel calendario agonistico nazionale. Questa competizione, supportata da Motion Italia, una delle principali aziende del territorio forlivese e partner della società natatoria, in collaborazione con con Aics, l’Associazione Italiana Cultura e Sport, si è preannunciato come un’importante occasione di incontro per atleti e appassionati. Con il patrocinio del Comune di Forlì e la preziosa collaborazione della società di gestione della piscina comunale, Around, il comitato organizzatore della Rari Nantes Romagna mira a far diventare l’evento un punto di riferimento nel calendario agonistico per le società sia regionali che nazionali.

La manifestazione si svolge fin dal primo mattino e vede competere le categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti con la formula Open, offrendo un palcoscenico straordinario per il talento emergente e per gli atleti che parteciperanno. A rendere l’evento ancora più speciale, sono stati annunciati due ospiti d’eccezione: gli azzurri Simone Cerasuolo, primatista mondiale Juniores dei 50 e 100 metri rana in vasca corta, e Michele Busa, specialista nella farfalla sulle distanze di 50 e 100 metri.

u. b.