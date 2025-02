Nuoto. V. Buonconvento vince e convince nel ‘salvamento’

La Virtus Buonconvento era presente all’appuntamento invernale dedicato al salvamento (oltre 1500 atleti in rappresentanza di 93 società). Splendido oro di Vittoria Giancaspro (classe 2011) nei 200 ostacoli che ha fatto il vuoto insieme a Ludovica Firmani (argento). Entrambe sono andate a siglare un crono da 2’20’’.

Maria Carla Trentini si è invece presa il bronzo nei 100 ostacoli Esordienti A, mentre Sofia Di Puorto (2014) ha ottenuto un argento nei 50 trasporto manichino. Non poteva non ambire a una medaglia la staffetta 4x50 ostacoli juniores femmine: bronzo grazie alle frazioni di Alice Pianigiani, Alice Corrado, Francesca Costagli e Federica Costagli.

Nelle gare individuali le sorelle Costagli hanno proseguito la loro collezione di medaglie: Francesca l’argento nei 200 ostacoli, la gemella Federica il bronzo nei 100 percorso misto e, insieme, hanno partecipato alla splendida vittoria della staffetta 4x50 mista juniores femmine: la prima frazione è stata "volata" da Alice Pianigiani. In apnea con le pinne ha nuotato Federica che ha cambiato con Alice Corrado per poi passare ad un’altra frazione pinnata a cura di Francesca Costagli che non ha ammesso repliche: successo con un crono nemmeno troppo lontano dal record nazionale di categoria.

Nella stessa specialità (4x50 mista) è arrivata anche una preziosa medaglia d’argento Cadetti femmine grazie alla bella frazione di Rebecca Fontanelli, alla subacquea di Sara Casprini, allo stile libero di Maria Sofia Bartolini e al traino di Sofia Crociani. Per Chiara Costagli il bronzo nei 200 ostacoli senior, per poi sfiorare la vittoria nei 100 misto lifesaver.