Nuoto: Vergari Secondo e Tonucci terzo nella specialità apnea. Sub Tridente a podio

Ad Ancona ottimi risultati, nella prima gara di stagione, per la squadra di apnea della Sub Tridente Pesaro. Andrea Ragazzoni che ha vinto nella categoria esordienti apnea dinamica senza attrezzi. La sua performance, precisa e potente, ha segnato un inizio promettente per la squadra. Non è stato da meno Davide Tonucci che, insieme al compagno di squadra Andrea Vergari, ha raggiunto buoni risultati nella categoria esordienti apnea dinamica con attrezzi. Andrea Vergari ha ottenuto il secondo posto, dimostrando preparazione e determinazione, mentre Davide Tonucci ha chiuso la gara con una buona prestazione conquistando il terzo posto. A chiudere la giornata in bellezza sono state Carola Mazzoli e Stefania Notti (foto). Stefania Notti ha ottenuto la medaglia d’oro nella prima categoria apnea dinamica con attrezzi, mentre Carola Mazzoli ha conquistato la medaglia d’argento. Le due atlete hanno migliorato le precedenti misure, segno che la loro crescita continua e promette bene per il futuro. Il successo della prima gara è un ottimo punto di partenza per la squadra che guarda con fiducia ai prossimi impegni della stagione. La Sub Tridente Pesaro continua a dimostrare di essere una realtà solida e competitiva, pronta a regalare presto altre soddisfazioni. Il Tecnico Nicoletta Nicoletti assieme al collega Claudio Giardini hanno commentato così: "Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi per queste performance ad inizio stagione che segnano un risultato che premia l’impegno e la preparazione di tutti gli atleti".

b. t.