Nuoto. Virtus Buonconvento. Oro a Chiara Costagli

In fermento l’attività agonistica natatoria della Virtus Buonconvento, protagonista a Riccione nei Campionati Italiani Assoluti Lifesaving. Chiara Costagli ha vinto il titolo italiano assoluto nei 100 metri misto lifesaver, sfiorando il record italiano. Nella stessa mattinata anche il bronzo di Viola Petrini nei 50 metri nuoto ostacoli, terzo podio consecutivo per lei nelle ultime tre edizioni dei Campionati in questa distanza. Viola ha dato come sempre il suo prezioso contributo alle staffette delle Fiamme Oro, conquistando altre due medaglie. Nelle gare oceaniche Chiara Costagli ha strappato un bronzo nel nuoto nel frangente, una gara in mare caratterizzata dalla particolarità della corsa in partenza e in arrivo; adesso dovrà tornare a concentrarsi sulla farfalla, in vista del Trofeo Internazionale Sette Colli di Roma, prestigiosa competizione della Capitale in questo mese di giugno, dal 26 al 28, allo Stadio del Nuoto. In concomitanza con il Campionato Assoluto si è svolto il Grand Prix dedicato ai migliori sedici Esordienti a livello nazionale. Maria Carla Trentini, portacolori della Virtus Buonconventoi, si è piazzata al terzo posto finale nella classifica a punti: un altro rilevante podio nel consuntivo del periodo per il sodalizio che ha al vertice Gianluca Valeri. Per la Virtus Buonconvento anche le presenze nelle finali "Youth" di Eva Tognazzi, Mattia Ferri, Rebecca Fontanelli e Alice Corrado, tutti in progresso nelle rispettive prestazioni in acqua, stando ai riscontri cronometrici. Anche le staffette si sono distinte nell’occasione. La Virtus Buonconvento ha inoltre ospitato alla piscina Olimpia di Colle di Val d’Elsa oltre 300 atleti della categoria Esordienti per il Trofeo "Happy Time", kermesse dedicata alle promesse del nuoto: i gialloneri hanno conquistato nella circostanza ilo primo posto nella classifica di società davanti a Firenze Pallanuoto e Aquatempra Empoli. Un’autentica festa per il nuoto, dunque, presso gli impianti costruiti sessanta anni fa in via XXV aprile a Colle di Val d’Elsa.