Nuoto. Virtus Buonconvento protagonista alle finali regionali invernali

Le nuotatrici della Virtus Buonconvento hanno onorato al meglio le finali invernali regionali a Livorno. La capitana Lisa Angiolini, olimpionica in forza ai Carabinieri, ha fatto il pieno nella rana con tre prestazioni monstre, confermate nei 200 e 400 misti. Bel tris di podi per le giovanissime (2012) Adele Tinacci e Melissa Presenti. Ha strappato due argenti nei 200 e 800 stile libero, Melissa, oltre al bronzo nei 400 misti; Adele ha aperto con l’argento nei 100 dorso, nei 200 dorso, nei 400 stile libero. Bene anche Ginevra Fabbroni (2011), subito al bronzo toscano nei 200 stile libero, argento negli 800 stile e nei 400 misti e bronzo nei 400 stile libero. Tris di medaglie per Federica Costagli (2009) nei 50, 100 e 200 rana (un argento e due bronzi); ha contribuito poi all’argento della staffetta juniores con Sveva Salvatori (dorso), Margherita Cassano (farfalla) e Lara Pelliccia (stile libero). Beatrice Pecorello si è imposta nei 100 rana Cadette, aggiungendo due bronzi nei 50 e 200 rana. Margherita Cassano (2009) si è confermata nei 50 farfalla e nei 50 stile libero, migliorandosi sulla doppia distanza, con due argenti e un bronzo nei 200 misti. L’altra velocista, Viola Petrini, si è distinta nei 50 farfalla (argento) e ha vinto i 50 stile libero e i 50 dorso, nuotati al ritmo di 29’’6. Nel dorso Sveva Salvatori (2009) bronzo nei 100 e oro nella doppia distanza, con Maya Bonanni in terza posizione. Nei 200 farfalla terzo posto di Benedetta D’Alessandro (2009) e argento di Chiara Costagli tra le senior. A podio la staffetta 4x100 stile libero juniores con Pianigiani, Cassano, Pelliccia, Corrado e bronzo per la 4x200 Pelliccia, Cassano, Corrado, Costagli Francesca.