Nuova accademia pugilistica: "Sul ring con tanta passione"

Inaugurata un’accademia pugilistica a Macerata. La Asd Boxing Academy conta già 30 pugili, di cui otto agonisti, che si allenano tutti i giorni nella palestra dell’istituto comprensivo della Dante Alighieri. La società è affiliata ad una palestra di Loreto, altro polo importante della boxe marchigiana. "Vogliamo preparare i pugili nel migliore dei modi – sottolinea Luca Pucci, che allena nella palestra assieme a Luca Crucianelli –, un lavoro che svolgiamo da molti anni; abbiamo deciso di mettere in piedi una struttura organizzata, efficiente, professionale. In società abbiamo diverse figure che contribuiscono alla preparazione dei pugili: un preparatore atletico, un nutrizionista e un apneista, che in piscina aiuta i pugili a ottimizzare la respirazione diaframmatica, fondamentale in questo sport".

All’inaugurazione della palestra hanno partecipato, oltre a Riccardo Sacchi, assessore allo sport del Comune; Luciano Romanella, presidente della Federazione pugilistica delle Marche; il segretario Oreste Mariani e Gabriele Fradeani, ex presidente ed altro muro portante della Federazione. "Collaboriamo con un’accademia di Loreto, a cui siamo affiliati, pur mantenendo una nostra indipendenza – spiega Pucci –, siamo sulla stessa linea, ci troviamo molto bene". All’inaugurazione era presente anche Samuele Antinori, ex pugile maceratese che fu nel 1993 campione italiano dei pesi massimi, oltre che parte della nazionale italiana. Il presidente della nuova accademia maceratese è Alessandro Diodovich. All’accademia di Loreto si allena un altro campione italiano, Elia Gironelli, anch’egli maceratese. I pugili si allenano ogni sera della settimana: il sabato si "fanno i guanti", ossia si battono in incontri leggeri in giro per il territorio mentre la domenica combattono in gara. Gli agonisti che si allenano alla palestra di Macerata sono Ernis Abazi, Leonardo Ciccalè, Tommaso Marini, Leone Messi, Antonio Pellicciotta e Fabrizio Giorgini. Per la Gym boxe, un pugilato più controllato, la palestra ha Noemi Tiofilo, Stefano Teodori e Samuel Sampaolesi.

Romanella, presidente della federazione delle Marche, ha sottolineato: "Macerata è una piazza storica per il pugilato. Siamo contenti di incrementare i centri della nostra disciplina. A livello di regione non siamo secondi a nessuno, abbiamo organizzato eventi che non sono inferiori, per preparazione e competenza, a quelli laziali o campani". Romanella evidenzia anche che "le donne sono mentalmente molto adatte al pugilato, uno sport che non è violento. Il pugile sul ring cerca il colpo perfetto, e necessita una grande conoscenza del proprio corpo".

Lorenzo Fava