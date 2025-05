Nuova Rinascita Ravenna brilla in Olanda e Italia: successi all'European Cup e Trofeo dell'Amicizia

È stato un fine settimana ricco di impegni per la Nuova Rinascita di Ravenna con la tappa dell’European Cup a Heerde nei Paesi Bassi e il Trofeo dell’Amicizia a Fabriano. A Heerde, Cristiano Rossini e Alice Tramontani hanno gareggiato con il Team Race School guidato dal tecnico Stefano Rossini. Rossini (Cadet Men) ha conquistato tre bronzi nelle gare di fondo (3000 a punti, 5000 a eliminazione e 3000 in linea), chiudendo terzo nella classifica combinata generale. Nelle Youth Ladies, Tramontani è arrivata seconda nella 5000 a punti, terza nella 4000 in linea e quarta nella 5000 a eliminazione e nella 1000 sprint, classificandosi terza nella combinata generale.

Anche a Fabriano gli atleti della Nuova Rinascita si sono distinti: Sofia Savini (Ragazzi 12 F) ha chiuso seconda nella 2000 a punti e nella classifica combinata generale. Settimo posto nella combinata per Antonio D’Angelo (Ragazzi 12), mentre Bianca Delle Monache (Ragazzi F) è arrivata quarta nella 350 metri in linea e nona nella combinata. Filippo Zazzarini, primo anno nella categoria Senior, è arrivato sesto nella 5000 in linea.