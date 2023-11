Nuovo coach a Ozzano. Conti: "Serve il massimo. E domani ci proveremo contro Vicenza»

È giunta ai titoli di coda l’esperienza di Gabriele Giuliani sulla panchina dei New Flying Balls, che dopo il ko rimediato sul campo del Raggisolaris Faenza (81-71), è stato sollevato dall’incarico con il suo assistente Bruno Canè, chiudendo così con un duro 1-6 di bilancio e l’ultimo posto nel girone B di serie B.

Per uscire dall’impasse i biancorossi del presidente Paolo Cuzzani sono stati affidati ad Augusto Conti, che ieri ha incontrato la squadra per dirigere il primo allenamento in vista della delicata sfida casalinga di sabato, quando a Ozzano arriverà Vicenza. "Ho conosciuto i ragazzi – dice Conti – e abbiamo subito cercato di inculcare i primi concetti, ma è chiaro che la difficoltà maggiore è che abbiamo pochissimo tempo per preparare la sfida di domani. Faremo il meglio possibile per trovare una via vincente".

Nuova linfa in casa Logimatic, per ritrovare la retta via dopo lo storico approdo ai playoff di serie B della passata stagione (ozzanesi out al primo turno contro la Luiss Roma, poi promossa in A2) e la rivoluzione estiva, mal digerita dal pubblico.

"È una situazione in cui la dirigenza non era soddisfatta e quindi mi hanno chiesto di trovare un cammino e di migliorare la situazione generale della squadra, che è un gruppo giovane, ma che deve fare tanto per meritarsi il campionato e farsi voler bene. Pretendo che venga dato il massimo, questa è la base di partenza".

Per il coach si tratta di una sfida all’interno di un campionato nel quale è navigato. "I ragazzi li conosco da tempo, anche se allenarli sarà un’altra cosa. Conosco il campionato per esperienza diretta e non mi farò trovare impreparato".

Nel mentre è andato in scena il sesto capitolo di Divisione Regionale 1, col turno infrasettimanale che ha portato ad alcuni avvicendamenti. Nel girone A è ad esempio il caso della Vis Persiceto, che perde il derby contro gli Stars 77-80 e si fa agganciare in vetta da Vignola (67-78 a Castelfranco Emilia), Veni (57-68 a Cento), Jolly Reggio Emilia (68-73 ad Anzola) e dalle ‘stelle’ di coach Gianluca Piccolo.

Nel girone B va a Budrio l’atteso big match valevole per il primo posto in solitaria contro la matricola e rivelazione Bianconeriba, superata 72-70.