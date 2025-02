Nuovo stage in Nazionale. Cresce il talento Salvati

Alessandro Salvati, talento della Raffaello Motto, è stato selezionato per un collegiale nazionale di ginnastica artistica, riservato agli under 18, che si è svolta alla palestra federale Guglielmetti presso l’Accademia Internazionale di Milano. Salvati ha già preso parte a varie competizioni internazionali con la squadra giovanile azzurra, come la Swiss Cup e il meeting di Chmenitz (in Germania).

All’allenamento era presente anche Gabriele Mattei, tecnico della squadra viareggina che ha chiuso al nono posto la prima prova del campionato nazionale di Serie A2 disputata a Montichiari: la Motto ha totalizzato complessivamente 143.950 punti, con lo stesso Salvati, Marco Castellano, Alessandro Salvadorini, Elia De Angeli, Valerio Leone e Simone Houriya.

"La gara è stata faticosa – analizza Mattei –, i ragazzi erano alla primissima esperienza in un contesto popolato da avversari di indubbio valore nel panorama ginnico, atleti della nazionale, olimpionici e delle forze armate. La nostra è una squadra giovane, che ha comunque disputato una buona gara con grandi margini di miglioramento in vista delle prossime 2 tappe".

Il secondo appuntamento è in programma ad Ancona il 7 e l’8 marzo.