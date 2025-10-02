“Obiettivo Tricolore”. La staffetta di Zanardi ha fatto tappa a Montevarchi

Arezzo, 02 ottobre 2025 – Un fiume di bambini e ragazzi delle scuole ha fatto da cornice all’arrivo a Montevarchi di “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020. L’iniziativa, che unisce sport e inclusione, attraverserà dieci regioni italiane dal 21 settembre al 10 ottobre, coinvolgendo 70 atleti paralimpici in 23 tappe per un totale di 1.800 chilometri, percorsi con handbike, biciclette e carrozzine olimpiche. Questa mattina la tredicesima tappa ha fatto il suo ingresso allo stadio Brilli Peri di Montevarchi attorno alle 11.30 con il atleta paralimpico Andrea Miniati, affiancato da Daniele Bennati, ex campione di ciclismo e già commissario tecnico della Nazionale italiana.

Ad accoglierli il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e centinaia di studenti, che hanno salutato con entusiasmo i protagonisti della giornata . “C’è ancora molto lavoro da fare - ha commentato Andrea Miniati - per diffondere le discipline paralimpiche, ma la strada è quella giusta. Manifestazioni come questa sono fondamentali e noi continueremo a portarle avanti, perché migliorare non ha mai fine”. L’ex CT azzurro Daniele Bennati, ormai legato al progetto, ha invece sottolineato l’importanza del messaggio lanciato dagli atleti: “Da queste persone abbiamo tanto da imparare: le loro storie sono incredibili, ma ancor più grande è il loro cuore”.

Il Sindaco di Montevarchi Chiassai Martini ha ricordato l’impegno del Comune sui temi dell’inclusione: “Con questa iniziativa gli studenti hanno la possibilità di toccare con mano le discipline paralimpiche. Già nel 2017 Alex Zanardi venne nella nostra città a parlare ai ragazzi: un grande atleta e un grande uomo, che resta un esempio per tutti”. Intanto stamani da Montevarchi è partita la quattordicesima tappa della staffetta, con arrivo previsto a Casalecchio di Reno in serata. Obiettivo 3 punta a far apprendere e diffondere la pratica sportiva tra i disabili che ancora oggi sono una categoria fortemente penalizzata dagli alti costi e soprattutto dalla difficoltà nel comprendere come iniziare. Ogni normodotato che avvicina lo sport segue un percorso noto, ma un disabile per farlo deve dotarsi di un ausilio la cui tecnicità è strettamente legata alle capacità residue della persona. Questi gli obiettivi dell’ambizioso progetto lanciato da Alex Zanardi.