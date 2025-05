Oggi comincia la Serie A di beach soccer. Viareggio in campo alle 16 contro il Napoli

Campionato di Serie A al via nel beach soccer italiano. E si respira un’aria nuova a Viareggio. La Vbs si presenta alla stagione 2025 del beach soccer con il dichiarato intento di puntare a vincere altri trofei, per irrobustire ancora di più una bacheca già ricchissima. I bianconeri potranno misurare le proprie (elevate) ambizioni nella tappa di apertura della poule Scudetto di Serie A ad Alghero, in Sardegna: la Farmaè debutterà oggi nella prima giornata del massimo campionato nazionale alle 16 contro il Napoli, per poi affrontare domani la Roma (alle 11.30), domenica il Pisa nel sempre sentitissimo derby dei tanti ex, fra cui i più recenti Luca Bertacca e Tommaso Fazzini (alle 17.15) ed infine lunedì la Sambenedettese del grande ex Gabriele Gori nella chiusura di tappa (alle 14). Tutte e quattro le gare verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube: quelle con Napoli e Pisa saranno visibili sul canale della Lega Nazionale Dilettanti mentre le sfide con Roma e Sambenedettese su quello di Gazzetta Regionale.

Per questo primo appuntamento stagionale il confermatissimo tecnico Francesco Corosiniti sulla sabbia sarda avrà a disposizione tutti i nuovi acquisti, ad eccezione del pivot-italo-brasiliano Camillo Augusto. Ci saranno dunque i fenomeni brasiliani Bruno Xavier ed Eudin, il fuoriclasse portoghese Jordan (vincitore del pallone d’oro nel 2019), il portiere-goleador italo-carioca Gean Pietro Negrini ed il nazionale azzurro Samuele Sassari, che faranno parte del gruppo bianconero insieme al portiere-capitano Andrea Carpita, ai nazionali azzurri reduci dal Mondiale alle Seychelles Alessandro Remedi e Gianmarco Genovali ed ai giovani Lorenzo Rombi e Matteo Santini. A loro verranno aggregati dall’Under 20 come terzo portiere Matteo Moretti ed il pivot Tommaso Belluomini, entrambi classe 2005.

Proprio Bruno Xavier, che aveva già indossato la maglia della Vbs nel 2019, indica la strada per il successo: "Qui ci sono tutte le condizioni per poter far bene. La squadra è pronta e competitiva. Ognuno sarà chiamato a dare il massimo per un intento comune: essere i migliori alla fine della stagione e conquistare titoli. Ho piena fiducia in un gruppo composto da grandi giocatori e nel lavoro che stiamo svolgendo". Lo stesso Xavier (oggi assente contro il Napoli per una vecchia squalifica) ed il lusitano Jordan sono stati inseriti nella top-5 dei migliori giocatori al mondo per la stagione 2024: sono infatti rispettivamente 5° e 3° nella classifica stilata dalla Beach Soccer Worldwide.

Dopo la tappa di Alghero, il Viareggio sarà impegnato in Coppa Italia dal 26 al 29 giugno a San Benedetto del Tronto. A luglio previsti gli altri due appuntamenti della Poule Scudetto: a Castellammare di Stabia (il 9 e 10) e a Tirrenia (dal 18 al 20). Le prime 7, insieme alla vincitrice della Poule Promozione, si qualificano per la Final Eight scudetto di Cirò Marina (7-9 agosto).