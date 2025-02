Oggi la sfida con il Real Fabrica. Montebianco, c’è la Coppa. Duello con la capolista

C’è la Coppa per il Montebianco Prato Calcio a 5. Biancazzurri di nuovo in campo stasera per la gara unica del primo turno della Coppa Italia di serie A2, alla quale si sono qualificati piazzandosi nelle prime quattro posizioni del girone B al termine del girone d’andata. Il cammino per il tecnico Pullerà e compagni non è però dei più agevoli, dovendo subito affrontare in trasferta la capolista del proprio girone, il Real Fabrica. Si gioca a Roma alle ore 19 e Berti e compagni dovranno tentare un vero e proprio miracolo per passare il turno. Ad ogni buon conto, il Montebianco sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le due vittorie consecutive (tre nelle ultime quattro giornate) ottenuta in campionato. Bella e voluta, in particolare, la vittoria di sabato scorso in casa contro l’Imolese, rimontando uno svantaggio iniziale di 0-2. "Avevo sensazioni positive anche prima della partita – è il commento di Luca Pullerà –, ma tutto è stato confermato una volta scesi in campo. Per me è stato il miglior Montebianco della stagione. Ho visto spirito di sacrificio, qualità e tanta voglia di vincere. Una grande prestazione contro una squadra forte a cui faccio i miei complimenti, specialmente al portiere che ci ha dato filo da torcere. Però i complimenti più forti li faccio ai miei ragazzi che non hanno sbagliato praticamente nulla". Massimiliano Martini