Olimpia Sesena: dalla Rari Nantes Bologna ai Mondiali con il Setterosa

L’emozione di tornare dove tutto è iniziato, la consapevolezza di aver dato il via, proprio sotto le Due Torri, un percorso che l’ha portata, da due anni a questa parte ad essere il portiere della Sis Roma, con cui quest’anno oltre a raggiungere la finale scudetto ha vinto la Coppa Italia e sopratutto di essersi presa la porta del Setterosa con il quale parteciperà ai prossimi mondiali senior. Diciannove anni, una maturità scolastica che a breve l’attende, Olimpia Sesena è torna in questi nella "sua" Bologna, impegnata nel raduno del Setterosa di Carlo Silipo.

Nata a Bologna e cresciuta tra il capoluogo emiliano e Cesena, figlia d’arte di Paola Sabbatini storico portiere della Rari Nantes Bologna e anche lei della nazionale femminile, Olimpia ha iniziato a giocare in giovanile e in prima squadra alla Rari Nantes Bologna dove 2 anni fa ha preso il volo per Roma. Sesena racconta l’effetto che le ha fatto tornare dove tutto è iniziato.

"E’ sempre un’emozione particolare tornare in vasca allo Sterlino – conferma la portierona azzurra – è stata la piscina in cui ho iniziato a giocare a pallanuoto e dove ho raggiunto finali nazionali giovanili e quella fantastica promozione in serie A1 con la prima squadra nel luglio del 2022". Allora in una vibrante gara3 la Rari Nantes riuscì a sconfiggere la Briz Acireale, ma Sesena va oltre. "Ho tantissimi bei ricordi che mi legano qui e tantissime amiche con le quali mi sento ancora molto spesso. Chi? Il nucleo storico delle senior di allora come Verducci, Budassi, Nicolai e le giovani con cui ho giocato".

Il passato rimane vivo nei ricordi di Sesena, ma il presente lo è altrettanto. "Di Bologna mi porto tutto dentro, è stata un periodo di crescita incredibile per me. Adesso? Sto continuando a lavorare con tanta intensità e tanto sacrificio per migliorarmi. Sono felice, alla Sis Roma e in nazionale, mi trovo in ambienti perfetti per me".

Nazionale che adesso ha impegni importanti davanti. "A luglio abbiamo i Mondiali senior a Singapore, ad agosto invece quelli giovanili in Brasile, non ci fermiamo mai". Insomma sarà un’estate calda per Sesena e per le azzurre che domani termineranno il raduno svolto in questi giorni soprattutto alla piscina Longo.

Quest’oggi alle 13 il Setterosa al completo, guidate dal ct Carlo Silipo e dalla capitana Agnese Cocchiere, sarà infatti ricevuta al Palazzo delle Federazioni, sede anche delle Federnuoto dell’Emilia Romagna, in via Trattati Comunitari, alle presenza di Pietro Speziali, presidente Fin Emilia Romagna e di Alberto Vecchi, patron De Akker. Sarà l’occasione per il commissario tecnico di fare il punto della situazione dopo questa prima fase di allenamenti che ha visto Bologna come base operativa della nazionale femminile.