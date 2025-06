Olympic Dream Cup: trionfo per l'Emilia nel taekwondo al Foro Italico

Al Foro Italico di Roma si è disputata una manifestazione nazionale di taekwondo. Denominata "Olympic Dream Cup", è la Coppa Italia per regioni, suddivisa per categorie giovanili e senior. Tre i reggiani in grande evidenza e appartenenti al Taekwondo Tricolore, guidato come sempre da Daniele Frascari. Elia Torre ha vinto la medaglia d’oro tra i senior, ben imitato da Greta Guaita. Bronzo, invece, per Agata Carretti, ancora sul podio dopo l’argento agli assoluti. Fra i convocati per la selezione regionale c’erano anche Gabriele Carbone e Thomas Rosato. Ottimo il risultato conseguito dall’Emilia che ha conquistato la classifica a squadre nella categoria Senior Femminile. "Per noi è una grande soddisfazione – dice il tecnico Daniele Frascari – perché la Coppa Italia è di fatto campionato italiano a squadre. In realtà il vero campione italiano è solo quello che vince gli assoluti, ma nella pratica vengono definiti e premiati come campioni italiani pure i vincitori della Coppa Italia. Anche perché in realtà vincere questa gara è più complesso, essendo a categorie olimpiche con ognuna di queste che raggruppa due categorie federali". Era presente anche il presidente del Coni Gianni Malagò, che così si è espresso sulla disciplina: "E’ impressionante quello che è riuscita a fare la federazione con gare disputate in un tifo quasi da stadio. Il Taekwondo e la sua popolarità stanno crescendo in maniera impressionante".

c.l.