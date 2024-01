Omag-Mt ancora in viaggio. "Vogliamo finire in bellezza questa stagione regolare»

Ancora una trasferta per la Omag-MT, questa volta con l’obiettivo campionato di A2 femminile. Oggi a Lecco, la Omag-Mt San Giovanni proverà a mantenere alta la concentrazione per ripetere la bella prestazione di Perugia, in Coppa Italia, ma con risultato diverso: cercando la vittoria. Penultimo turno di regular season ed i punti cominciano ad essere molto importanti: oggi alle ore 17 (arbitri Giulietti e Faia), ad attendere le atlete romagnole ci sarà una partita non semplice sul campo di Lecco, una squadra che, fra l’altro, non può permettersi passi falsi e che sarà particolarmente agguerrita perché coinvolta nella zona retrocessione. Da sottolineare anche che le atlete lombarde vengono da un’ottima prestazione contro l’Esperia Cremona. Sarà dunque un match differente rispetto a quello di andata al Palamarignano.

Chiara Ghibaudo, palleggiatrice della Omag-Mt comment: "Giocare nella palestra di Lecco è complicato, ma andremo sicuramente alla ricerca del bottino pieno. I quarti di Coppa Italia contro Perugia ci hanno ricordato ciò che siamo in grado di fare, testimone il primo set. Dovremo affrontare questa sfida con quella stessa grinta e determinazione su ogni pallone. Queste sono le ultime partite e dobbiamo raggiungere i playoff con più punti possibili".

Anche coach Matteo Bertini ribadisce: "Stiamo bene, Perugia ci ha dato convinzione e morale anche se il risultato non è stato positivo. Abbiamo recuperato tutte le acciaccate e vogliamo vincere, vogliamo finire bene la regular season per essere poi pronti per la Pool Promozione". Nella Pool Promozione le prime cinque squadre del Girone B affronteranno poi le prime cinque squadre del Girone A in un campionato di andata e ritorno, e solo la prima andrà in A1 mentre dalla seconda alla quinta del campionato di Pool Promozione si giocheranno la promozione ai play-off. Ma ogni squadra si porterà dietro i punti della regular season ed ecco perché San Giovanni oggi e domenica prossima cercherà il bottino pieno contro rispettivamente Lecco, terz’ultima, e Costa Volpino, ultima, nel Girone B. La squadra, con la rosa al completo, escluse Saguatti e Cabassa, si è allenata bene e crede in una possibile migliore seconda fase di stagione.

Luca Pizzagalli