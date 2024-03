Omag-Mt in scalata playoff. Missione espugnare Busto

Torna in campo l’Omag Mt San Giovanni, quest’oggi, nell’anticipo del Palaborsani di Castellanza (ore 17) contro la Futura Giovani Busto Arsizio per il campionato di serie A2 femminile. Una gara che si annuncia combattutissima e decisiva nella rincorsa ai playoff della squadra marignanese a un solo punto dal quinto posto, occupato da Cremona, in questa Pool Promozione davvero entusiasmante. Ma le padrone di casa di Busto attualmente occupano il secondo posto in classifica, a soli cinque punti dalla capolista Perugia, e dunque credono ancora nella promozione diretta in A1, riservata proprio alla prima classificata del torneo. Dunque, la partita si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni.

Le "Zie" hanno però tenuto un ritmo sostenuto nelle prime cinque giornate del girone di andata della Pool Promozione, vincendo quattro partite e guadagnando 10 punti su 15 disponibili. Dunque anche oggi i tifosi si aspettano una prestazione significativa ed oramai le marignanesi hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque. In quel di Busto Arsizio però le avversarie saranno quotatissime ed infatti nonostante la sconfitta al tie-break dell’andata al PalaMarignano e al Banca Macerata Forum, contro Macerata, nelle prime cinque giornate, Busto Arsizio resta una delle favorite alla promozione diretta in A1. Con un roster di grande talento e un budget nettamente superiore a quello dell’Omag-MT di San Giovanni In Marignano. Quest’oggi la squadra lombarda si presenta come un avversario ostico e determinato.

"Busto è ostica – racconta Chiara Salvatori – soprattutto quando gioca in casa, un po’ come noi, perché riesce a esprimere un gioco di alto livello. Noi ci troviamo in un buon periodo e scenderemo in campo consapevoli delle nostre capacità e pronte come sempre a dare il massimo". Il match sarà diretto da Emilio Sabia e Sergio Pecoraro. Domenica prossima, poi, San Giovanni tornerà in casa contro Albese Como per un’altra domenica da batticuore tra le mura amiche dove le marignanesi hanno comunque già vinto tutte e 3 le partite di questa Pool in cui il sogno promozione resta così vivo.

Luca Pizzagalli