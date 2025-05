Open Day al Golf Club Le Oasi di Magliano: scopri il golf in un'oasi faunistica

Quella di domani sarà una giornata di festa al Golf Club ‘Le Oasi di Magliano’. Infatti la bellissima struttura immersa in una zona faunistica nella quale nidificano 90 specie di uccelli e 200 specie migratorie, terrà il suo ‘Open Day’, vale a dire una giornata aperta e dedicata a tutti coloro che vogliono cominciare a conoscere più da vicino e a praticare questa disciplina sportiva.

La giornata sarà così organizzata: alle 10 l’accoglienza per i ‘curiosi’ con una visita guidata ai campi e alla struttura intesa come club house, ristorante e spogliatoi; alle 11 i nuovi ipotetici appassionati potranno effettuare una prova pratica nel campo insieme al maestro e a soci volontari, effettuando quello che in gergo si definisce ‘putting green’, vale a dire quei colpi che si effettuano vicino alle buca. Alle 13 il circolo offrirà uno spuntino a tutti i partecipanti, mentre alle 14 si tornerà sul ‘green’ per altre prove pratiche e una piccola competizione. Alle 17 l’aperitivo finale di saluto con le varie premiazioni, anche se per provare si potrà raggiungere il circolo anche soltanto nel pomeriggio.

"L’obiettivo che ci poniamo in questa giornata è duplice – spiega il presidente del circolo Alexander Foschi, in carica subito dopo la devastante alluvione del 2023 –: da un lato vogliamo far conoscere la nostra struttura ai tanti forlivesi che non ne hanno mai sentito parlare e dall’altro vorremmo far provare il golf a tutti. Al nostro circolo, dove si gioca in un sistema ecosostenibile e all’interno di un’oasi faunistica, siamo come una grande famiglia unita dalla passione per questa disciplina con i vecchi soci che accolgono i nuovi con cordialità e calore. Il golf è considerato uno sport di nicchia e non alla portata di tutti ma vi posso garantire che non è così. Anche oggi persone non socie possono frequentare il campo e mangiare al ristorante".

Il maestro Paul Battisti, che sabato guiderà i novizi alla scoperta di questa disciplina e che tiene anche corsi con prezzi promozionali (8 lezioni in due mesi a 200 euro), sottolinea invece tutti i benefici che porta giocare a golf: "Innanzitutto è un’attività aerobica visto che durante una partita si può camminare anche per nove-dieci chilometri, è molto educativa per i ragazzi che apprendono il fair play e il rispetto delle regole, aiuta la capacità di concentrazione, di attenzione e di gestione del tempo. E poi è uno sport dove i nipoti possono giocare con i nonni e i neofiti con i professionisti. La definirei una disciplina del corpo ma anche della mente".

"L’Oasi merita un’attenzione straordinaria – dichiara l’assessore allo sport Kevin Bravi – perché è un luogo rigenerante che sembra al di fuori dal tempo e dallo spazio, capace di farsi pubblicità e marketing da solo".

Stefano Benzoni