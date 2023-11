Opes toscana calcetto. Torneo Precampionato, vince il Gallotasaray

E’ il Gallotasaray a vincere il torneo Precampionato di calcio a 5, fascia C, organizzato sui campi di Iolo dall’Opes Toscana Calcetto. Il successo è arrivato col punteggio di 3-1 nella finalissima contro i Masterfurios. Decisiva la prestazione di Santini autore della tripletta che ha portato il Gallotasaray a sollevare la coppa di categoria. Per i Masterfurios gol della bandiera di Geloso. In precedenza, in semifinale, i campioni avevano battuto ed eliminato il Vergè col risultato di 2-1, merito della doppietta di Caligiuri, mentre i Masterfuorios avevano avuto la meglio per 3-2 sui The Gunners con la doppietta di Geloso e il gol di De Luca. Chiuso il capitolo Precampionato, si apre quello del campionato dell’Opes Toscana Calcetto. Si parte da lunedì prossimo, 13 novembre, con l’inizio slittato di una settimana a causa dell’alluvione che ha colpito Prato. C’è ancora un posto a disposizione sia nell’Opes League che nel torneo Over 35. Per info: 33572.99.990.