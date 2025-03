OR, se vinci chiudi il campionato. Granata sul campo dell’MGM 2000

L’OR Reggio Emilia (46) all’appuntamento decisivo per la promozione. Nella terzultima giornata di Serie A2 la formazione granata gioca alle 15 a Morbegno (Sondrio) contro l’MGM 2000 (40), seconda della classe. I padroni di casa, che hanno perso entrambi i precedenti stagionali disputati all’Arena Sport tra campionato e Coppa, hanno una gara in meno e sanno di dover vincere per riaprire i giochi per il salto in A2 Elite.

L’OR, ancora imbattuta in stagione, ha dalla sua anche i numeri (miglior attacco e difesa meno battuta del raggruppamento), oltre ad un Ruggiero in gran forma, come dimostra il poker con cui ha travolto il VDL Fiano nell’ultimo turno e che ha permesso al "killer" di salire in vetta alla classifica marcatori con 25 centri.

In Serie B, sempre alle 15, la Real Casalgrandese (23) riceve Villafontana (35), seconda nella classe, andando in cerca di punti utili a colmare il -2 dalla zona playout; alle 17, invece, sfida in terra ferrarese per Bagnolo (31), quarto, opposta ad un Balca Poggese (33) che lo precede di 2 lunghezze.

In Serie C1 va in scena la penultima giornata, col Futsal Shqiponja (31) a caccia del risultato pieno nel match interno delle 15 con l’Aposa Bologna (23); spera in una vittoria dei "cugini" il Futsal Guastalla (22), scivolato in terzultima piazza, che alla stessa ora ospita il fanalino Sassuolo (4).

In C2 si chiude la regular season: gli Original Celtic Bhoys (29), terzi, fanno visita a L’Eclisse (14), penultima in classifica, mentre i Phoenix Cavriago (26), alle 15, difendono la quarta piazza sul campo del Sant’Agata Futsal (34), secondo.