Oro in Coppa del Mondo e pass per le Olimpiadi. La senese Alice Volpi è la regina del fioretto

È stato il solito, travolgente, inizio di stagione per Alice Volpi (foto) che nel fine settimana scorso a Novi Sad, in Serbia, nella prima tappa di Coppa del Mondo di specialità, ha vinto prima l’oro nella gara individuale e poi ha conquistato l’argento nella gara a squadre staccando il pass per Parigi 2024.

La due giorni serba si era aperta con una cavalcata trionfale verso la decima vittoria in carriera nel circuito iridato di scherma tra Coppa del Mondo e Grand Prix per l’atleta senese. A cadere sotto i colpi di fioretto di Volpi è stata l’atleta Chueung. Ancora due successi netti, poi, per la campionessa mondiale di Milano 2023 prima contro la cinese Huang 15-12 e poi sulla giapponese Ueno con il risultato di 15-9. Entrata tra le top otto, Volpi, nei quarti di finale ha battuto la sua compagna di squadra, e con lei argento nella gara a squadre, Francesca Palumbo: il verdetto di 15-8 ha regalato a Volpi la certezza di una medaglia. In semifinale una vittoria rotonda contro la canadese Guo per 15-6 ha regalato alla senese la sfida decisiva contro la numero uno del mondo Kiefer. Volpi ha vinto una finale equilibrata contro la statunitense per 15-13 tarnando sul primo posto del podio in Coppa del Mondo a undici mesi di distanza dal trionfo dello scorso gennaio a Parigi. Il giorno successivo il fioretto femminile azzurro ha vinto l’argento e preso il pass per Parigi 2024. Il secondo posto ottenuto dal team composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo è valso infatti la certezza della Qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici con due gare d’anticipo. Il fioretto femminile del commissario tecnico Stefano Cerioni, che nell’ultima stagione ha dominato lo scenario internazionale vincendo tutto a Mondiali ed Europei, è la prima arma della scherma azzurra a conquistare, con ben due gare ancora da disputare, il biglietto per l’Olimpiade che dà diritto all’Italia a partecipare alla competizione a squadre di specialità e di schierare il numero massimo possibile, tre fiorettiste, nella prova individuale.

Guido De Leo