Oscar Piastri riceve il Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella

Con grande entusiasmo ieri in piazza a Faenza e poi a Brisighella è stato accolto il giovane pilota australiano di Formula 1 Oscar Piastri, 24enne di origine italiana insignito del 32esimo Trofeo Lorenzo Bandini.

Il premio, nato per onorare la memoria dell’omonimo pilota scomparso nel 1967, viene assegnato a quei protagonisti della Formula 1 che si distinguono non solo per i risultati in pista, ma anche per le potenzialità future.

Quest’anno Oscar Piastri, al volante della McLaren, è stato protagonista di un avvio di stagione sorprendente, conquistando in sei gare quattro vittorie in Bahrain, Arabia Saudita, Cina e Miami e il terzo posto in Giappone emergendo cosi tra i grandi del circus e, soprattutto, attestandosi al momento al primo posto nella classifica piloti seguito da Lando Norris e l’iridato Max Verstappen.

Un exploit che ha convinto l’associazione Lorenzo Bandini a tributargli il Trofeo come uno dei più promettenti piloti nel futuro della Formula 1. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio a Brisighella, all’interno della suggestiva cornice della Rocca Veneziana.

"E’ emozionante sentire l’inno australiano, sono contento di aver incontrato qui tante persone anche della mia terra d’origine. Sono emozionato di ricevere questo premio e non vedo l’ora che inizi il weekend", ha detto Piastri. Il pilota atterrato nel primo pomeriggio all’aeroporto Ridolfi di Forlì, ha raggiunto Faenza e da Piazza del Popolo, dove ad attenderlo c’erano le istituzioni locali e almeno un centinaio di fan, a bordo di una McLaren Artura Spider verde acqueo ha raggiunto Brisighella.

Un corteo aperto dalla Lamborghini della Polizia Stradale che ha fatto registrare inoltre diverse presenze a lato della carreggiata, incuriositi dall’iconica "passeggiata dei vincitori", celebrando cosi il legame inossidabile tra motorsport e territorio romagnolo.

Prima della partenza da Faenza Piastri si è concesso ai presenti per qualche autografo e le immancabili foto ricordo. Come a Matteo e a Gianfranco, classe 2010 il primo, 1952 il secondo, due generazioni differenti unite dalla passione per il motorsport. A Brisighella sul palco della Rocca, accanto a Piastri, sono stati premiati anche Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport, e il team di ingegneri italiani della McLaren, a conferma dell’importanza del lavoro di squadra nel mondo della Formula 1.

È ricco di nomi illustri l’albo d’oro del Trofeo Bandini alcuni dei quali poi vincitori del campionato del mondo: da Michael Schumacher a Lewis Hamilton, passando per Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Charles Leclerc. Un auspicio che accompagna ora la carriera di Oscar Piastri, tra i partecipanti più attesi al Gran Premio di Imola in programma nel weekend.

Damiano Ventura