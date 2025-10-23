Osimo capitale del padel. A rete da tutte le Marche

Il Beach Club di Osimo diventa il teatro dei Campionati Assoluti di Padel delle Marche. Da ieri fino a domenica 26 ottobre, i campi del circolo osimano ospitano le migliori pale regionali in una cinque giorni che assegnerà i titoli nelle categorie Open, Giovanili e Veterani.

L’organizzazione ha strutturato i campionati per offrire spazio a tutte le categorie e fasce d’età del movimento padelistico marchigiano, in continua crescita sia come numero di praticanti che di interesse da parte degli appassionati. Si parte con i Campionati Assoluti Veterani dedicati alle categorie Over 35, 40, 45, 50, 55 e 60, sia maschili che femminili. Un’occasione per celebrare i protagonisti del padel maturo, quei giocatori che continuano a regalare spettacolo ed emozioni sui campi nonostante gli anni, appassionati che hanno iniziato a praticare la disciplina quando questa non aveva ancora vissuto il boom di iscrizioni che sta vivendo ora.

Spazio poi agli Assoluti Open nelle categorie maschile, femminile e misto, dove si sfideranno i migliori padelisti della regione senza limiti d’età, in una competizione aperta che promette match di altissimo livello tecnico.

Non mancheranno infine i Campionati Assoluti Giovanili riservati alle categorie Under 12, 14 e 16 maschili e femminili: il vivaio del padel marchigiano chiamato a dimostrare il proprio talento e a mettersi in mostra davanti ai tecnici regionali. Andrea Bolognesi, presidente della FITP Marche, inquadra questo appuntamento in un contesto più ampio di crescita del movimento padelistico regionale: "si preannuncia un finale di stagione ricco di appuntamenti per il padel nella nostra regione – sottolinea –. Sta partendo il campionato Winter Padel TPRA, dedicato al settore non agonistico, con ben sessanta squadre partecipanti. Per il settore agonistico prende avvio un circuito regionale con quattro tappe in ogni provincia e un master finale a dicembre".

Il numero uno della federazione marchigiana pone grande attenzione sui Campionati Assoluti di Osimo: "il campionato regionale ad Osimo vedrà confrontarsi i migliori atleti marchigiani nelle categorie open, giovanile e veterani. Si tratta di un appuntamento fondamentale per il nostro movimento, che rappresenta non solo l’occasione per assegnare i titoli regionali, ma anche un momento di aggregazione e di verifica del livello tecnico raggiunto dai nostri atleti in tutte le fasce d’età. Nutriamo grandi aspettative per una partecipazione numerosa e qualificata, segno che il padel nelle Marche continua a crescere con solidità e passione. L’appuntamento clou in un finale d’anno denso di attività, che mostrano la vivacità del movimento padel".

Andrea Pongetti