Ottava giornata di campionato. Viadana travolge Vicenza. È un secondo posto da sogno

Nell’ultimo incontro del 2023 allo “Zaffanella“ il Viadana supera con un eloquente 26-9 i Rangers Vicenza e dimostra di poter credere in un posto nei play off. Nonostante la voglia di lottare della matricola vicentina, il quindici giallonero non sbaglia l’approccio alla gara col fanalino di coda e tiene fede alla specifica richiesta della vigilia fatta dall’allenatore Gilberto Pavan ai suoi giocatori. Viadana, in effetti, mostra ai suoi tifosi una prova di indubbia maturità, che alimenta ulteriormente la consapevolezza e la fiducia della compagine virgiliana, che adesso ha affiancato al secondo posto (ad una sola lunghezza di ritardo dal Petrarca capolista) l’ambizioso Colorno, al quale dovrà rendere visita nel turno che precederà il Natale e chiuderà un’andata che ha visto i gialloneri tra i suoi principali protagonisti. Per quel che riguarda il match con i Rangers, i virgiliani hanno il merito di gestire sin dall’inizio le sorti della contesa, maturando il vantaggio desiderato e gestendo poi con sicurezza l’incontro fino al bonus finale. L.M.