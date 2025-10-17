Ottaviani super al Mugello. È lui il campione d’Italia

Luca Ottaviani con l’Mv Agusta del team Extreme Racing è campione italiano. Dopo tre stagioni con un solo obiettivo in testa, nel quarto anno, il motociclista pesarese riporta il titolo tricolore in Mv e si laurea campione d’Italia Civ 2025 della classe Supersport 600 ng per la prima volta in carriera al Mugello. È stata comunque una lunga stagione e le convincenti prove della prima parte di campionato sono servite a limitare i danni nelle situazioni più problematiche arrivate in estate. Già, perché se all’inizio si pensava non avesse molta concorrenza, nella seconda parte dell’anno sono aumentate le possibilità di successo per gli avversari, che non hanno perso tempo ad interrompere il ciclo vincente di quattro manche consecutive (due round pieni). Lo spagnolo Artigas si è sempre approfittato di qualche sbavatura di Luca, per insidiare la sua leadership, tenendo aperto il campionato fino all’ultimo metro. Mattia Rato, che ha incontrato il suo miglior periodo sportivo fino ad ora, si è preso punti, completando il suo impegno con una doppietta proprio nel giorno dell’ascesa all’Olimpo di Ottaviani. Al Mugello in una gara infinita: settimo posto nella prima prova, quindi la grande rimonta con sorpassi ripetuti per ridurre il gap che lo separavano proprio dal principale contendente. Sul finale, Ottaviani è arrivato quasi ad affiancare Artigas, tagliando il traguardo ancora settimo e due posti dietro l’iberico. Tanto è bastato.