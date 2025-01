Ottima prova ai campionati italiani. Guiducci salto da urlo. Oro e record personale

Oro, record e pass per i Campionati Italiani Juniores nel salto in lungo per Filippo Guiducci al Meeting della Befana di Ancona. Si apre così il 2025 per l’Alga Atletica. La manifestazione nazionale ha visto scendere in pista quattro ragazzi e ragazze dell’Alga Atletica Arezzo che, dopo alcuni mesi di soli allenamenti, sono nuovamente tornati a gareggiare per confrontarsi con coetanei di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità e salti.

Una prova immediatamente positiva è stata firmata da Filippo Guiducci del 2007 che si è misurato nel salto in lungo tra gli uomini contro avversari più grandi e più esperti, riuscendo a vincere con il record personale di 6.97 metri che è valso la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Juniores Indoor. Al Meeting della Befana, tra le donne, ha invece rotto il ghiaccio Lorenza De Silva del 2007 che è arrivata settima nei 200 piani con 26.11 secondi tra ottanta atlete e quindicesima nei 400 piani con 1:00.99 minuti tra quarantadue atlete.

La delegazione dell’Alga Atletica Arezzo ha visto la presenza anche di Elena Vella del 2008 che ha chiuso il salto in alto all’ottavo posto con 1.49 metri e il salto in lungo al decimo posto con 4.73 metri, siglando il proprio record personale in entrambe le specialità.

Un gruppo di 90 atleti e atlete di diverse età della società aretina tornerà nuovamente ad Ancona sabato 11 e domenica 12 gennaio per la prima tappa del Meeting Nazionale Indoor. L’avvio del nuovo anno è stato arricchito anche dalla vittoria di un titolo italiano AICS con Matteo Bernardini del 2007. Il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha trionfato nei 200 piani della categoria Juniores nella sesta edizione del campionato nazionale indoor organizzato dall’ente di promozione sportiva che, ad Ancona, ha riunito atleti e atlete di ogni zona della penisola. Bernardini è riuscito a emergere con il tempo di 23.26 secondi che è valso il primo posto e la soddisfazione di laurearsi campione tricolore, aprendo così nel migliore dei modi il 2025.