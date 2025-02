Otto Comuni, tris di Bergossi a Mezzogoro. Tra le donne festeggia Caterina Mangolini

A Mezzogoro al trofeo Otto Comuni tris di Bergossi e bis di Mangolini. In una domenica soleggiata si è tenuta la terza tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. Nel calendario del trofeo è stato il turno della località di Mezzogoro, Comune di Codigoro, con la collaborazione del gruppo podistico Atletica Delta Ferrarese. La partenza e ritrovo dei quasi trecento atleti è stata in Piazza Vittorio Veneto. Il programma delle partenze è stato differenziato per distanze e categorie. I primi a partite sono state quelle del settore giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,20 km. Un percorso che si è articolato lungo la via principale del paese, con tre giri. Al comando il ‘duello’ è stato tra l’atleta ferrarese Mattia Bergossi, Federico Benati e Angelo Marchetta, che fino agli ultimi metri hanno cercato di avere la meglio al traguardo. Alla fine decisivi gli ultimi cento metri, con l’allungo decisivo di Bergossi che vince così la terza tappa del trofeo. Nella classifica assoluti maschile finale primo Mattia Bergossi (Atletica Castenaso) in 20.30, precedendo Federico Benati (GPI Cagnon) 20.33 e Angelo Marchetta (Gpd Salcus) 20.48. Tra le donne dopo il successo a Voghiera si conferma Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), che domina dall’inizio fino alla fine chiudendo con un tempo di 22.12, seconda Sara Bragante (RunIt Rovigo) 23.58 e terza Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 25.06. Nella categoria femminile vittoria per Linda Orsatti (Atletica Copparo) 17.39, Roberta Laura Fogli (Running club Comacchio) 18.12 e Giulia Bassini (Atletica Copparo) 19.38. Appuntamento il 16 a Comacchio.

Mario Tosatti