Ottobrino e Calzetta nel doppio maschile. Nannini e Guidarelli in quello femminile

di ANDREA CAPITANI
30 ottobre 2025
Grande successo per una giornata di tornei targati Fitp Tpra al Circolo Tennis Grosseto, con oltre 20 coppie complessive tra doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Nel doppio maschile vittoria per la coppia formata da Manuel Ottobrino e Alessio Calzetta (nella foto) che in finale hanno vinto su Daniele Beri e Michele Argirò; semifinali e terzo posto per le coppie formate da Alessio Costanzo e Carlo Pasquini, Luca Quadalti e Mario Morrone.

Nel tabellone di doppio misto c’è stata la vittoria del duo formato da Alessio Costanzo e Alessia Acierno che in finale hanno avuto la meglio sulla coppia formata da Andrea Brancaleon e Sara Brancaleon; semifinali e terzo posto per Marco Mazzi e Lavinia Guglielmini e per la coppia formata da Giulio Magini e Giovanna Esposito.

Nel doppio femminile vittoria di Silvia Nannini e Lucia Guidarelli che si sono imposte in finale su Lavinia Guglielmini e Cecilia Moscatelli; semifinali e terzo posto le coppie formate da Sara Brancaleon e Alessia Acierno e da Valeria Giulianelli e Maria Rosaria Giorgi.

