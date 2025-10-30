Ottobrino e Calzetta nel doppio maschile. Nannini e Guidarelli in quello femminile

Grande successo per una giornata di tornei targati Fitp Tpra al Circolo Tennis Grosseto, con oltre 20 coppie complessive tra doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Nel doppio maschile vittoria per la coppia formata da Manuel Ottobrino e Alessio Calzetta (nella foto) che in finale hanno vinto su Daniele Beri e Michele Argirò; semifinali e terzo posto per le coppie formate da Alessio Costanzo e Carlo Pasquini, Luca Quadalti e Mario Morrone.

Nel tabellone di doppio misto c’è stata la vittoria del duo formato da Alessio Costanzo e Alessia Acierno che in finale hanno avuto la meglio sulla coppia formata da Andrea Brancaleon e Sara Brancaleon; semifinali e terzo posto per Marco Mazzi e Lavinia Guglielmini e per la coppia formata da Giulio Magini e Giovanna Esposito.

Nel doppio femminile vittoria di Silvia Nannini e Lucia Guidarelli che si sono imposte in finale su Lavinia Guglielmini e Cecilia Moscatelli; semifinali e terzo posto le coppie formate da Sara Brancaleon e Alessia Acierno e da Valeria Giulianelli e Maria Rosaria Giorgi.