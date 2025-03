Paddle, l’ora dei verdetti. La "Gostoli" è campione

Grande successo per la squadra agonistica maschile della Roster "Giusto Gostoli 4 Motion – squadra A", che si è aggiudicata il titolo nel campionato provinciale Tpra Winter Cup 2024. Il team, composto da Giacomo Mari, Diomidis Violatos, Ettore Marinelli, Emanuele Federici e Lorenzo Bacciardi, e guidato dal giocatore-allenatore Alessandro Antonelli, ha battuto in finale la forte formazione del San Lorenzo. Il 4 Motion Padel Hangar è uno dei circoli di padel più giovani della provincia. Nato due anni e mezzo fa nella zona industriale di Fermignano, conta due campi outdoor e due indoor. Diventato un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport, il circolo è riuscito a formare atleti competitivi, capaci di distinguersi nei tornei fino al recente trionfo nel campionato provinciale. Michele Maggioli, direttore sportivo ed ex cestista di serie A con oltre 50 presenze nella nazionale italiana di pallacanestro, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: "È una vittoria che ci riempie di orgoglio e conferma che il percorso avviato due anni e mezzo fa è quello giusto. Abbiamo puntato sulle persone, facendo un ulteriore salto di qualità quest’anno con la scelta di affidare la guida tecnica ad Alessandro Antonelli, un giovane del territorio appassionato e talentuoso. Un ringraziamento speciale va anche agli sponsor – Giusto Gostoli, CSolutions e Order System – per il loro prezioso supporto, che ci ha permesso di crescere e migliorare costantemente".

L’allenatore Alessandro Antonelli ha sottolineato il grande impegno e la crescita del gruppo: "In questi mesi ho visto una grande crescita, sia individuale che collettiva. I ragazzi hanno lavorato con impegno e dedizione, e i risultati stanno arrivando: la vittoria del campionato provinciale e l’approdo ai regionali sognando di rappresentare le Marche alle fasi nazionali, sono la dimostrazione del percorso che stiamo costruendo insieme".

Valentina Damiani