Padel A Sassuolo il torneo internazionale

Non solo tennis: lo Sporting Club Sassuolo si prepara a ospitare, da oggi fino a domenica, la terza edizione del torneo internazionale di Padel Combined di doppio maschile e femminile. In Italia, sono pochi i circoli che hanno l’autorizzazione da parte della Federazione a svolgere questo tipo di manifestazione – inserita nel Cupra FIT Tour 2025 – e, considerato l’alto valore degli atleti in gara, la competizione è da considerarsi la più rinomata in Emilia-Romagna e tra le principali in Italia.

Al via ci saranno oltre cento atleti per la categoria maschile divisi in cinquanta coppie e trentaquattro giocatrici nel femminile: basti pensare che, in ambedue i circuiti, parteciperanno quattro atleti inseriti nella top 100 del ranking mondiale. Da menzionare, tra i vari padelisti, Giulia del Pozzo, che è stata tesserata allo Sporting per diversi anni e quest’estate ha giocato il doppio nel Bnl Italy Major insieme alla campionessa olimpica Sara Errani.

La ‘pattuglia’ sassolese – così com’è stata definita dagli stessi organizzatori – è ben nutrita, con giocatori del calibro di Giulio Mazzoli e Simone Cerfogli appartenenti al club sassolese che prenderanno parte al torneo. La manifestazione sportiva appartiene alla categoria Fip Bronze, che è il secondo step nelle competizioni internazionali (dopo il Fip Promises): avrà un montepremi totale di 10mila euro e assegnerà punti per il World Padel Tour. Le partite saranno a ingresso libero e gratuito, anche per i non-soci.

"Siamo estremamente contenti di sostenere lo Sporting – spiega la vicesindaca Serena Lenzotti, con delega alla promozione dell’attività sportiva – con un’iniziativa di carattere internazionale. È un risultato che premia la serietà del lavoro fatto in questi anni, la qualità delle strutture e soprattutto la passione che questo club trasmette ogni giorno. Sassuolo si conferma ‘città dello sport’, in grado di ospitare atleti di altissimo livello, in una manifestazione che rappresenta un’eccellenza per tutta l’Emilia-Romagna, e che solo pochi club in Italia possono vantare. Come amministrazione crediamo nella attività sportiva come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Per questo sosteniamo con convinzione eventi come questo, che portano movimento, entusiasmo, turismo e visibilità. Un grande in bocca al lupo agli atleti e un grazie allo Sporting per questa bellissima opportunità per la nostra comunità: invito la cittadinanza a partecipare numerosa, come ha già fatto in tante altre occasioni".