Padel: campionato nazionale over 40. Albinea: lo scudetto sfuma in finale

Sfuma in finale il sogno del Circolo Albinea di conquistare lo scudetto Over 40 maschile a squadre: a Catania, infatti, sono i padroni di casa del Mas Padel a imporsi con un netto 2-0. Non cambia, tuttavia, il giudizio sul team reggiano: a soli due anni dall’inizio dell’attività.

La squadra allenata da Luca Braglia si è fatta strada in un tabellone nazionale ricco di squadre di valore. In semifinale Luca Broggi, Carlo Gioveni, Vittorio Benassi, Luca Borelli, Stefano Morelli, Omar Manenti e Luca Sazzi hanno messo il punto esclamativo mandando a casa i campioni d’Italia di Perugia (2-1), per poi presentarsi in Sicilia: nel primo match Manenti e Borelli si sono arresi 6-1, 6-1 ad Amore e Ciappa, mentre Broggi e Benassi hanno perso 6-1, 6-2 contro Savoldi e Sortino. "Bisogna dire grazie ai nostri ragazzi, che hanno portato in alto il nostro circolo", afferma con soddisfazione la dirigenza albinetana.