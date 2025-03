Padel - Esordio del Maluva Firenze nel massimo campionato. A Firenze c’è la serie A. Maschile e femminile

Il grande padel della serie A entra in campo a Firenze e precisamente al Centro Padel Firenze, via Dalla Chiesa 11 (accanto all’Otel). Domani la squadra femminile e quella maschile del Maluva Centro Padel Firenze esordiranno nel massimo campionato a squadre di Serie A di padel. Il team femminile domani alle 11 giocherà in casa contro il Bolasport W Roma, mentre la formazione maschile sarà a Roma sempre contro il Bolasport. "Era il nostro sogno e si è avverato - spiega Raul Cosi, presidente Centro Padel Firenze -. Vogliamo crescere e migliorarci sempre più, anche grazie al supporto con l’amministrazione comunale e la Fitp".

"Per noi sarà l’esordio assoluto in questa categoria - spiega Massimo Piazzini, sponsor Maluva sviluppo immobiliare -. Nel maschile a integrare la nostra squadra sono arrivati Facundo Dominguez, l’azzurro Michele Bruno e Martin Ariel Andornino, mentre al femminile avremo Francesca Campigotto. Il nostro sogno è arrivare alle Final 4 con entrambe le squadre". Parole di elogio da parte dell’assessora allo sport, Letizia Perini: "Un complesso accogliente e di grande qualità che conferma la nostra città tra le squadre di primo piano di questa disciplina. Dà inoltre valore alle donne che saranno protagoniste giocando in casa domani, 9 marzo".

La formazione femminile del Centro Padel Firenze vedrà in campo Carlotta Casali, Lucia Martinez Gomez, Francesca Campigotto, Sandra Lazzeretti, Elena Carboni, Asja Bicch, Rubinia Antognoni e Giulia Cascapera capace di conquistare la prima fascia e il ranking toscana più alto.

Il team maschile invece sarà in trasferta contro il Bolasport e la squadra che ha head coach Ariel Mogni e coach Iacopo Zagaglioni potrà contare sui 1° fascia Facundo Dominguez, Michele Bruno, Xisco Gil, Martin Ariel Andornino, Gonzalo Sassano, Andrea Patracchini, Tommaso Arcangeli, Patrick Dalla Palma e Andrea Tanini da sempre giocatore del Centro Padel Firenze. Si gioca sui tre incontri, sempre con coppie differenti.

Francesco Querusti