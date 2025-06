Padel Illumia Cup: altro giro, altro successo

La padel mania tra gli ex calciatori di serie A è cosa nota da tempo e l’Illumia Padel Cup di scena al Country Club di Castenaso si conferma uno degli appuntamenti più gettonati del circuito. La creatura dell’ex fantasista rossoblù Tomas Locatelli, ideata insieme al presidente di Illumia Marco Bernardi e al socio fondatore del Country Mario Trebbi, ha dato il via ieri mattina alle 10.30 alla sua quarta edizione.

Formula che vince non si cambia: il piacere della rimpatriata, tanto divertimento, un pizzico di sano agonismo e l’importanza della beneficenza per sostenere la Mongolfiera ODV e le famiglie con bambini affetti da disabilità. Ai cancelli del centro sportivo tanti curiosi a caccia di selfie e autografi. I più acclamati? Totti, Vieri e De Rossi. Senza dimenticare Roberto Mancini, Papu Gomez, Ciccio Caputo, Paolo Di Canio, Vincent Candela, German Denis e molti altri. Perfino il campione del mondo nel 1982 Bruno Conti.

Sul podio del gradimento c’è anche Luca Toni che del torneo, in coppia con Luca Ceccarelli, è l’uomo da battere da due anni: "Qui gioco in casa (è di Modena, ndr) ma sono riuscito comunque ad arrivare per ultimo perché la tangenziale era bloccata – ha scherzato –. Vengo da due vittorie a fila e ce l’hanno tutti con me. Quello che conta davvero, però, è la solidarietà".

Doverose due battute sull’annata d’oro del Bologna e in chiave mercato: "Il vero valore aggiunto è Sartori: uomo di calcio che parla poco ma fa la differenza. E’ bravo a scegliere allenatori e giocatori – ha aggiunto -. Ciro Immobile sotto le Due Torri? Quando i grandi attaccanti hanno voglia di rimettersi in gioco è sempre una bella cosa. Poi è chiaro che devi avere pronto un piano B, se non sempre starà benissimo".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è un altro ex rapace da aree di rigore, Bobo Vieri che proprio a Bologna è nato quasi 52 anni fa: "Ho vissuto qui i primi quattro anni della mia vita – ha riavvolto il nastro della memoria –. Mio padre Bob era nella squadra rossoblù che vinse l’ultima Coppa Italia prima del successo dello scorso maggio all’Olimpico. Bello per il popolo bolognese, ogni tanto ci vuole una squadra che spezza il dominio delle big".

Con una certezza che si chiama Vincenzo Italiano: "E’ uno degli allenatori più forti d’Europa – ha ripetuto come un mantra Bobo –. Sono contento che sia rimasto a Bologna ma se fossi stato il dirigente di un grande club avrei fatto di tutto per prenderlo". L’attualità parla anche di Mondiale per Club e Nazionale: "La ferita dell’Inter si sta chiudendo dopo la finale di Monaco – ha ammesso Bobo –. Per i nerazzurri è stato un bene tornare subito in campo". Anche per scoprire un certo Pio Esposito: "L’altro giorno ha fatto un gran goal. Dovrebbe restare all’Inter e penso sia importante: è giovane e forte fisicamente. Uno così può far comodo negli ultimi 20 minuti di certe partite". Ultima riflessione a tinte Azzurre: "Gattuso trasmetterà tanta passione e la sua voglia di lottare per la maglia – ha concluso l’ex bomber -. E’ un profilo diverso dai soliti, forse con meno esperienza e vittorie. A volte, però, bisogna avere il coraggio di cercare anche altre cose".

Tutte le gare sono in diretta proprio sul canale Twitch di Vieri (https://www.twitch.tv/bo2tvofficial). Pienone ieri alla serata di gala benefica con ospite Moreno Morello da Striscia La Notizia. Oggi tutto sulle finalissime, anche del torneo femminile.