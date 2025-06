Padel, NEI quarti di finale della poule scudetto del re, cerutti, bertola, mussi e salvi centrano il salto di categoria. Le ragazze del “Ronchi Club” piegano il Giotto e conquistano la promozione in Serie C

Le ragazze del Ronchi Padel Club sono ufficialmente in Serie C. Dopo il successo per 2 a 1 ottenuto sabato ad Arezzo contro la squadra del Ct Giotto ai quarti di finale del poule scudetto, Rebecca Del Re, Giulia Cerutti, Gaia Bertola, Rebecca Mussi e Micol Salvi hanno centrato la promozione dalla Serie D al primissimo tentativo. Per il club di Via Arezzo la stagione ‘24-‘25 ha segnato infatti l’esordio assoluto nel padel competitivo. Esordio rivelatosi subito vincente grazie alle fantastiche cinque che hanno chiuso in testa il girone accedendo quindi alla fase ad eliminazione diretta nella quale, con l’accesso alle semifinali, hanno strappato il biglietto per la prossima Serie C. Ma l’avventura delle ragazze, allenate dal maestro Michele Cecconi con il supporto del fratello Enrico e di Pietro Bongiorni (i tre responsabili del circolo), non è ancora finita: ad attenderle, adesso, c’è la semifinale ed eventualmente la finale scudetto che garantirebbe l’accesso alla fase nazionale, anche se il pensiero non può che andare già al prossimo anno.

"L’obiettivo principale – ha detto Bongiorni – è ovviamente quello di mantenere la categoria, ma l’ambizione di creare una squadra che possa puntare alla Serie B c’è". Intanto, soddisfazione alle stelle per il traguardo da parte dei responsabili: "È una grandissima soddisfazione – ha esultato Bongiorni –, soprattutto perché nel nostro circolo siamo tutti amici. Sabato, ad Arezzo, eravamo in 25 nonostante giocassero solo in 4 e questo è molto importante per tutto il movimento, perché riuscire a spostare diverse persone e a farle appassionare alla squadra deve essere motivo d’orgoglio per noi".

Alessandro Salvetti