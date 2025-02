Padel. Prima tappa del torneo The Cage. Galbo e Bedini vincono il doppio

Prima tappa del 2025 della rassegna padelistica ‘The Cage’ a SarzanaPadel, in un’edizione da record. Come di consueto 82 gli atleti in lotta per aggiudicarsi una delle tre sezioni corrispondenti al livello di gioco. Tappa caratterizzata dalla presenza di diverse coppie di doppio femminile e di doppio misto in costante crescita nel circuito originariamente maschile.

Nella sezione Base sono 14 le coppie ai nastri di partenza. La vincono, allo sprint finale, i sarzanesi Claudio Galbo e Michele Bedini, autentiche rivelazioni dell’edizione 24/25 e reduci da una finale nella terza tappa. Ottiene il secondo posto il doppio misto composto da Claudia Baldiera e Giacomo Invidia, sconfitto ai punti 4-2 3-4 7-2, con Baldiera mvp di giornata.

Nella sezione Intermedia, Regoli e Franceschini conquistano lo scettro in lizza contro 30 giocatori e un altissimo livello di gioco: a cedere in finale, 3-4 4-2 7-3, il duo Bellani-Giovannelli, con mvp Alessandro Cioffi.

Infine nella sezione Avanzati il successo del duo Lunati-Bartalucci: nel giro di pochi mesi, i due si candidano ad essere una delle coppie da battere nella battaglia per la leadership del livello top del circuito. La risolvono in due set, 4-3 4-0, contro la sorprendente coppia Mencarleli-Rossetti, con Mencarelli mvp del segmento.

La sesta tappa farà scalo a Sarzanapadel il 24 e 25 febbraio.

Marco Magi