Padel Serie A. CT Reggio: 3° stop per le ragazze

Terzo stop in altrettante partite per il CT Reggio, ko sui campi romani del Villa Pamphili per 3-0. Nella prima sfida di A femminile, Martina Teggi e Carla Velarde Castillo cedono 6-1, 6-3 a Carmen Castillon Gamez e Anna Signorini, mentre nella seconda Francesca Benassi e Gloria Burani si arrendono 6-3, 6-1 a Giulia Pasini e Camilla Strippoli; terzo match tra Elisabetta Leoni e Velarde Castillo contro la coppia Pasini-Piangerelli: 5-7, 6-3, 6-1.

Il CT Reggio cade anche a San Benedetto del Tronto in C maschile: Tommaso Torelli e Giovanni Zanasi si arrendono 6-3, 6-2 a Edoardo Paoletti e Davide Gabrielli; Filippo Pedrazzini e Filippo Mordegan cadono 6-3, 6-1 per mano di Piercarlo Cocciò e Davide Melchiorre. Stop, infine, per Eugenio Zanasi e Alessandro Micagni, battuti 6-3, 2-6, 6-1 da Nicolò Rosetti e Arcangel Ginmarino.