Padel, sfide all’ultimo colpo. Trecento atleti al The Cage. La premiazione dei vincitori

Otto tappe al mese, tre livelli di gioco, oltre 300 atleti impegnati nel The Cage di padel, da settembre a maggio. Poi, l’emozionante epilogo, sempre a cura di SpeziaPadel, il master, al Padre Dionisio Sporting Club con le migliori 8 coppie di ogni sezione di gioco in un round of 8, dove conta solo vincere. In palio il titolo che vale il tetto dell’intero circuito, formalizzato con l’iscrizione nell’albo d’oro dell’edizione 2024-2025. "Un movimento che cresce costantemente abbassando l’età di ingresso e alzando la performance atletica dei nuovi ingressi – spiegano i promotori – questo è il The Cage, e Master ne è la sublimazione".

Partiamo dal livello Base: entrati nel circuito a stagione quasi finita, con un bagaglio fatto da fisicità, buon affiatamento di coppia e giusta determinazione, Luca Romagnani e Gabriele Mazza, classe 2005, si ripetono ed ottengono la vittoria più importante della loro prima stagione di gare. In campo, insieme solo per il Master, gli sfidanti Leonardo Brunetti e Gianmarco Carnovale, che giocano da outsider e sorprendono gli avversari con tre prestazioni di tutto rilievo e anche in finale cedono solo al long tie-break del terzo set.

Arriviamo poi al livello Intermedio, con la soddisfazione dello staff della società di via Viano per il primo importante trofeo vinto dai ragazzi del vivaio: il quindicenne Alessandro Cioffi, allo SpeziaPadel fin dai primi colpi, e il nuovo innesto Tommaso Palmieri, di un anno più grande, che si aggiudicano il titolo assoluto e si proiettano nello stimolante mondo degli avanzati. Il comunque prestigioso secondo posto, nella categoria più affollata del circuito, è andato al duo Gianmarco Spaccamonti-Graziano Savani, che mollano la presa soltanto al tie-break del terzo set.

Ma arriviamo alla sezione ‘regina’, gli Avanzati, con un livello altissimo pur pagando qualche defezione. A tornare a casa con assegno e titolo Simone Vagaggini e il ‘cugino’ Jacopo Consalvi, bassi nel ranking, ma potenzialmente micidiali e lo sono contro Francesco Terrile e Michele Fiore, che si arrendono a testa alta in due set dopo un ottimo torneo. Un ringraziamento da parte dei dirigenti di Spezia Padel, che dà l’appuntamento alla prossima stagione, infine a Asi Liguria, per il sostegno e il supporto organizzativo, il partner Evolution Sport Tennis e Padel e Diego Pellegri, nello staff organizzativo.

Marco Magi