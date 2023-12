Padel, spettacolo unico

Una nuova era. L’ultmo grande show dell’anno firmato Premier Padel, in scena all’Allianz Cloud dal 4 al 10 dicembre, non è solo l’evento che chiude la stagione ma è anche un ’portale’ verso un mondo nuovo che, nel 2024, consegnera alle decine di milioni di fan nel mondo un solo circuito governato dalla FIP - International Padel Federation - con Qatar Sports Investment, un solo ranking FIP maschile e femminile.

SHOW STELLARE Una svolta epocale che parte da Milano con le giocatrici e i giocatori più forti del pianeta e il tabellone femminile grande novità di quest’edizione. L’entry list del ’Milano Premier Padel P1’ è ricchissima: nel tabellone maschile, troviamo 28 dei primi 30 giocatori del ranking FIP, Federazione Internazionale Padel, mentre nel femminile saranno 27 le Top 30.

I PROTAGONISTI Milano avrà le tre coppie vincitrici dei tre Premier fin qui disputati a livello femminile: da Paula Josemaria e Ari Sanchez regine di Parigi e coppia numero uno del ranking Fip, a Marta Ortega e Gemma Triay (n° 2) che hanno trionfato a Roma, Delfina Brea (7) e Bea Gonzalez (5) che si sono invece imposte a Madrid. Anche nel maschile il top della disciplina: da Arturo Coello – numero 1 del ranking FIP – e Agustin Tapia (6), vincitori delle ultime quattro tappe di Premier Padel (Roma, Madrid, Mendoza e Parigi) a Juan Lebron e Ale Galan, i campioni in carica e numero 2 della classifica mondiale, fino a Paquito Navarro e alla ‘Leyenda’ Fernando Belasteguin (9).

ALLIANZ E BIGLIETTI Il ’Milano Premier Padel P1 si gioca all’Allianz Cloud con una capienza di 5500 posti e biglietti acquistabili sul sito Ticketone (direttamente o attraverso il sito: www.milanopremierpadel.com) per le due sessioni di gioco, mattutina e pomeridiana. Sconto del 20% per i tesserati Fitp e occasioni unica per i più giovani: a disposizione dei possessori di Carta Giovani 500 biglietti gratuiti per ogni sessione del main draw dal 4 al 6 dicembre, ritirabili presso lo Spazio Lenovo di Corso Giacomo Matteotti 10.

CARRARO Soddisfatto il presidente della Fip Luigi Carraro "Si sta chiudendo un 2023 straordinario, in attesa del 2024, la nuova era del padel. Ogni volta che si viene qui, si vede qualcosa di nuovo. E tutti i migliori giocatori al mondo stanno arrivando a Milano con le loro famiglie, a testimonianza di quanto sia piaciuta questa città lo scorso anno. Avremo la fortuna di vedere anche le giocatrici: ci tenevamo, lo avevamo promesso e lo abbiamt fatto. Milano sarà al centro del mondo con 187 Paesi che trasmetteranno il torneo".

IL TREND Ai ringraziamenti di Arel Aref, tour director di Premier Padel, stregato da Milano, fa eco la proiezione del Ceo di NSA Group, vertice organizzativo dell’evento, Marco Gamberale: "I dati provvisori della biglietteria dicono che si va verso l’aumento di vendite pari al 10% rispetto allo scorso anno. L’obiettivo? Superare le 30mila presenze".