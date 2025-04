Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto

La grande avventura della nuova Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese dell’Athletics. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano, dei coach Malagoli, Duarte, Righi, del pitching coach Burguillos, i gialloblù escono allo scoperto. Pronti alla battaglia per un sogno mai nascosto di un campionato da grandi protagonisti. Cinque i team rivali di Modena: Athletics Bologna, New Rimini, Godo Ravenna, Pedrera Rimini, Fiorentina. Le prime due classificate nella prima fase, accedono ai play off scudetto. Impresa non facile visti i quotati avversari in un girone di qualificazione senza favoriti: tutti alla pari pronti alle venti sfide qui a luglio. I ragazzi del manager Pisano, hanno lavorato come non mai, peccato le poche amichevoli disputate a causa del maltempo. I test con Rimini, Poviglio, Reggio e Collecchio hanno messo in luce un monte di lancio ottimale, con margini di miglioramenti in attacco. Paganelli Modena si presenta al debutto con line up attacco top secret. Catcher: Scerrato, Lambertini, in prima base Pompilio, in seconda Cirilli, in terza Ferri, interbase Vasquez. Esterni: Moronta, Guevara, Russo (Franceschini, Vecchi). Il monte di lancio propone alle 11, partente gara uno Infante Junior Nazionale Under 23 con Campanella, Martinelli, Dall’Olio, Paltrinieri. Alle 15 gara due: sul monte di lancio Calero (Hurtado, Escudero, Ventura), utility Martinez, Galli, Angelotti. Il debutto propone un modena aggressivo per il colpaccio contro l’Athletics, reduce nell’ anticipo la settimana scorsa di doppia vittoria col Godo Ravenna.

Giorgio Antonelli