Paganelli Modena e Godo Ravenna: divisione della posta nel doppio confronto

Divisione della posta amaro per la Paganelli Modena col Godo Ravenna. Giornata negativa da dimenticare in gara uno, i gialloblù sottovalutano (come da timori pre partita) un Godo alla portata, per poi farsi valere in gara due, con un match da manuale dei gialloblù. Il pari è troppo poco per un team attualmente leader del torneo. Sabato, il 17, debutto in casa nel nuovo ’Torri’

GODO: lanciatori Galeotti (Vincente), Pouye. MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio Angelotti (Martinez), Vecchi dh (Galli), Lambertini (Franceschini), Cirilli. Lanc: Infante J. (5 rl, 95 lanci Perdente). Campanella, Dall’ Olio, Paltrinieri.

Punti: GO 003 100 005 pu.9, bv.11 - MO 000 110 000 pu.2, bv.4

Gara uno. Partenza sprint dei locali a caccia della prima vittoria con grinta e grandi motivazioni: vanno in vantaggio alla terza ripresa per 3 a 0. Infante sul monte soffre non poco ed è costretto a molti lanci per tenere a freno il Godo. I padroni di casa sfruttano al massimo la giornata favorevole, con altri 5 punti sul finire. I ragazzi di Pisano restano molto sorpresi e faticano non poco a rientrare in partita con la miseria di 4 battute valide serviva una impresa.

GODO: lanciatori Campos (Vincente). Gallo, e Galli.

MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo (Galli), Pompilio, Angelotti, Lambertini, Martinez, Cirilli. Lanc: Ventura (5 rl, 62 lanci Vincente), Calero, Escudero.

Punti: GO 000 000 000 pu.0, bv.5 – MO 020 100 110 pu.5, bv.13

Gara due. Inizia il mach della riscossa con il primo colpo di scena. I coach gialloblù cambiano rotazione dei lanciatori. Giocano la carta evergreen Ventura (foto) come partente sul monte. Una vera carta vincente, il pitcher ricambia la fiducia con cique riprese da manuale e non concede nulla al Godo. I gialloblù vanno a segno contro il pitcher Campos, al 2° e 4° inning, tenendo il pallino in mano, Godo in grande affanno. Paganelli in fuga incassa altri 2 punti: 5 a 0. Grandi autori Vasquez, 3 valide, Ferri, Russo, Martinez, Cirilli con 2 valide, e una difesa impeccabile (zero errori), trainati da Ventura prima, Calero dopo e Escudero sul finale.