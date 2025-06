Paganelli Modena ferma Athletics Bologna: Calero celebra 600 strikeout

La Paganelli Modena di forza ha costretto con merito la capolista Athletics Bologna al pareggio, fugando ogni segnale di crisi, con tanto di festa finale per Calero, pitcher vincente, per i 600 strikeout in carriera, stando agli score ufficiali. Calero è salito sul monte in gara due trascinando i gialloblù sul 2-1: ha stoppato gli ospiti, all’ultimo attacco Athletics, lanciando una potente dritta vincente, con primato di eliminazioni al piatto. Unica pecca della giornata gara-1, tanta sofferenza e sconfitta meritata, poca fame e rabbia per stoppare i ospiti. Col pari, per Modena, Athletics e Fiorentina tutto si deciderà a fine torneo.

Paganelli Modena

4

Athletics Bologna

7

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio dh, Angelotti, Martinez, Lambertini, Cirilli (Galli). Lanc.Infante, Martinelli, Campanella (Perdente), Dall’ Olio, Paltrinieri.

Athletics: Lanciatori: Nepoti, Giorgi (Vincente).

Punti: MOD 103 000 000 pu.4, bv.10. ATH 011 001 040 pu.7, bv.10.

Gara-1. Grande sfida sul monte tra i due nazionali Under 23: Infante e Nepoti. Equilibrio, parte bene Modena 3-1, accorciano gli ospiti e al terzo inning è 4-2 per i gialloblù, che controllano il match ma incassano il 3-4, al 6°. Dopo l’uscita di Infante dal monte, entra il prospetto pitcher Martinelli dalle giovanili e lancia 3 ottime riprese. Il team soffre il ritmo, ma la reazione di Modena è non pervenuta: prima Campanella (2 punti passivo), poi Dall’ Olio fuori condizione (2 punti subiti), poi Paltrinieri. Dieci valide (Vasquez, Ferri sugli scudi), 7 uomini lasciati in base, sintomo di assenza di personalità.

Paganelli Modena

2

Athletics Bologna

1

Athletics: Lanc: Perdomo (perdente), Montieth.

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti dh, Lambertini (Cirilli), Martinez, Scerrato. Lanc: Escudero, Calero (Vincente).

Punti: MOD 000 002 000 pu.2, bv.11 -- ATH 000 100 000 pu.1,bv.3.

Gara-2. Colpiti nel vivo dopo la doccia fredda, meritata di gara-1, i ragazzi di Pisano, entrano in partita di testa quando sono al top. Con l’attesa sfida sul monte, Escudero in grande giornata da manuale lancia 6 riprese con un solo punto subito vantaggio ospiti 1-0 (peccato: come media punti subiti era a 0,0, come pochi in A), al 6° inning entra in scena un grande Calero che trascina la Paganelli sul meritato 1-1, quando sulla valida di Angelotti segna Russo. A seguire il vantaggio gialloblù per il 2-1, contro il rivale cubano Perdomo. Ottima prestazione in attacco bomber locali: Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti con due valide pesanti a testa. Calero pitcher vincente come detto controlla con grande tensione il match fino alla fine, gli 8 k stendono gli Athletics.

Giorgio Antonelli