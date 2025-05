Paganelli Modena sconfitta da Torre Pedrera Rimini: un'amara delusione

Paganelli Modena 1Torre Pedrera Rimini 3

MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo, Pompilio, Ferri, Angelotti dh, Lambertini, Cirilli. Lanciatori: Infante Junior (Perdente) Campanella.

TORRE PEDRERA RIMINI: Greco, Montanari, Magnani, Mazzone, Giovannini dh, Cianci, Albini, Giovanelli, Carlini. Lanciatori; Ioli, Ravegnani (Vincente).

Punti: MO 100 000 000 pu.1, bv.7. RI 000 001 002 pu.3, bv.8

Amaro risveglio per la Paganelli Modena non al top apparsa ieri non al massimo della condizione. Come in un brutto film fotocopia del match col Godo Ravenna, i gialloblù hanno offerto, nella giornata dei festeggiamenti per il rinnovato impianto ’Torri’ di via Minutara, dopo il lancio della prima pallina della gara da parte dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, una prestazione ai minimi termini contro un Rimini che almeno sulla carta era un avversario alla portata dei gialloblù.

A conti fatti sono stati gli ospiti però a gettare il cuore oltre l’ostacolo, contro un Modena poco umile e in giornata decisamente no, davverp poche le battute efficaci da parte dei giocatori della Paganelli. La cronaca subito al primo attacco siamo sull’1 a 0 per Modena, a seguito di due errori evidenti di Rimini. Infante sul monte concede ben poco agli attacchi ospiti, alla pari del pitcher ospite Ioli per un match alla pari con poche emozioni; i lanciatori dominano gli attaccanti. La svolta al 6° inning: su distrazione del pitcher Infante arriva il balk che regala al Rimini il pareggio insperato, è 1 a 1. Modena accusa il colpo, non reagisce, come in un brutto film, si fa del male da solo, Infante sul monte non viene sostituito, a inizio 8° ripresa, incassa altri 2 punti, evitabili forse con un altro pitcher fresco in campo. La frittata è servita: 3 a 1 per Rimini, Modena recita un amaro mea culpa.

Giorgio Antonelli