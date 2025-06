Paganelli Modena: sfida decisiva contro Rimini per i playoff

Classifica alla mano, i gialloblù della Paganelli Modena devono solo vincere le gare del match casalingo col Rimini. Pena severa ma reale sarebbe perdere contatto con la Fiorentina e gli Athletics in fuga verso i playoff. Il destino dei ragazzi del presidente Campioli è nelle mani dello stesso Modena, nel bene o nel male, artefice del suo destino. Le prove d’appello sono terminate, la situazione appare chiara alla luce del sole: atleti e allenatori sono al bivio, si rendono conto che solamente un salto di qualita può salvare tutta la stagione. Conti alla mano, Modena e Fiorentina sono alle strette: il girone di ritorno propone ancora 4 match, due gare a weekend, per un totale 8 sfide da oggi al 12 luglio; in un’annata tribolata Modena ha un vantaggio, ovvero quello di giocare 6 delle 8 gare al Torri per evitare playout salvezza: l’obiettivo è quello di non uscire dai giochi senza aver dato tutto nei decisivi match finali.

I tecnici devono diventare grandi motivatori: il tempo stringe, urge cambiare subito la rotta, da 12 gare è atteso un vero salto di qualità. Sarà basilare già da oggi trasmettere grinta, carattere e autostima, inning dopo inning, come la naturale medicina per il cambio di rotta, perché senza rabbia e senza fame di vittoria non si va da nessuna parte, si rischia sbattere contro un muro di delusioni. Se tutti buttano in campo, dopo luci e ombre, la giusta ’corrente’, si cambia passo, per salvare l’orgoglio. Resta il grande mistero, anzi dubbio: crederci veramente, o almeno provarci. La Paganelli, diciamoci tutta la verità, vede nei ragazzi di Pisano la realtà di un team che vale un possibile playout in gara-1, mentre può essere considerata una squadra valida e con le carte in regola per i playoff in gara-2. Patata bollente per i tecnici, dare la scossa a un ambiente troppo morbido, la chiave giusta di rotazione catcher e line up attacco nei due match, con Rimini alla portata. I regali sono finiti, vedi stop amari con Godo, Rimini, e Pedrera Rimini. Da subito tanti fatti e non parole: la Paganelli deve solo vincere.

Score Modena: media attacco mb 265, bomber Russo mb 417, 12 punti a casa, punti pitcher 3,05. Ospiti a mb 225 attacco, 3,23 la media lanciatori. Nel fine settimana di agonismo al Torri sarà ancora chiusa la tribuna, nonostante la presenza di ben 150 atleti in gioco sui tre diamanti, oltre alla A: Softball Modena, Under 16 alle ore 16 col Pianoro, mentre Baseball Under 12 sfida sempre Pianoro alle 16. Serie C in ripresa, domani alle 16 sempre col Pianoro.

Giorgio Antonelli