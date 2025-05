Paganelli Modena sfida Rimini: assenze pesanti ma Pisano resta fiducioso

La Paganelli Modena in trasferta oggi alle 14 sul diamante del Rimini. Dopo la convincente vittoria di esordio in casa Athletics Bologna i gialloblu del manager Pisano sono chiamati a confermarsi in romagna. Brutte novità arrivano dall’infermeria dopo la prima settimana di match, Modena fa i conti a sorpresa con le assenze di quattro giocatori determinanti: Vasquez interbase (problemi alla caviglia) Moronta esterno (trauma da contrasto) i pitcher Dall’Olio e Hurtado (deficit muscolare). Per il team gialloblù, un fulmine a ciel sereno. "Ma nessuno in casa Paganelli drammatizza – le parole del manager Domenico Pisano –, do fiducia in campo a tutti, i miei ragazzi non faranno rimpiangere gli assenti, questa è una grande squadra con spogliatoio ottimo e pronta a mille battaglie in questa avventura dai grandi stimoli. Siamo motivati e pronti a ogni ostacolo". Il torneo di serie A premia le prime due classificate nella prima fase, girone da sei team, con accesso dopo 20 gare ai playoff scudetto. Rimini viene da una gara vinta, una gara persa in casa con la Fiorentina: gara uno Rimini – Fiorentina 2 a 3 dopo extra inning (6 bv locali, 11 bv ospiti), gara due Rimini – Fiorentina 8 a 1 (10 bv locali, 3 bv ospiti).

I ragazzi di Pisano con i coach, hanno preparato il delicato match tutta la settimana, visti i tanti ostacoli legati alle assenze, sono pronti alla grande sfida per una vittoria che farebbe morale e classifica. Line up battuta top secret, Scerrato, Lambertini catcher, in prima Pompilio, Cirilli in seconda, Martinez interbase, Ferri in terza, esterni: Angelotti, Guevara, Russo (Fabbri. Franceschini) utility: Vecchi, Galli. pitcher gara uno: Infante Junior, Campanella, Martinelli, Paltrinieri, in gara due Calero (foto), Escudero, Ventura.

Serie C, luci e ombre per fare esperienza, col manager Benjamin Turner, coach Duarte e Sosa, verso la vittoria a S. Giovanni Bo, domenica 4. Questa la rosa 2025: Bruno, Carlino, Ciuffarelli, De Villa, De Fabritiis, Fabbri, Franceschini, Galli (Davide e Tommaso) Garuti (Andres e Nicolas), Guidotti, Lucchese, Magherini (Davide e Pietro) Rezzaghi, Tomassetti, Zironi.

Giorgio Antonelli