Paganelli Modena torna in campo: debutto al nuovo stadio Torri

La grande attesa della Paganelli Modena è finita. Oggi si torna in campo sul meraviglioso nuovo stadio ’Torri’ di via Minutara (foto). Una gioia immensa, per giocatori, coach, dirigenti e tifosi rivedere i gialloblù, dopo otto mesi lontani dal nuovo tempio del baseball, giocare sul diamante di casa.

Nato come futuro centro federale baseball & softball, nella stagione di Modena in Serie A, il nuovo impianto sportivo programmato dalla Federazione Baseball e dal Comune, è stato realizzato grazie ad un investimento complessivo di quattro milioni, grazie ai fondi del piano Pnrr per strutture di alto livello agonistico sportivo. Per questo evento, l’assessore allo Sport Andrea Bortolomasi sarà ’testimonial’ all’ esordio odierno, salendo sul monte per il ’lancio’ della prima pallina del torneo di A al Torri.

I gialloblù giocano oggi al debutto casalingo contro Torre Pedrera Rimini, gara uno alle 15, gara due alle 20. Torneo che premia le prime due classificate di questa prima fase con accesso ai playoff scudetto. Sei i team senza favoriti: Modena, Fiorentina, Athletics Bo, Rimini, Godo Ra, Torre Pedrera Rimini. Parola al presidente Claudio Campioli: "Siamo molto emozionati, dopo mesi e mesi di attesa lavori in corso. Siamo vicini alla meta, al 90% del progetto per lo stadio di baseball più bello d’Italia. Mancano solo le certificazioni uso tribuna, in arrivo a giorni, ultimo step di tre diamanti unici in Italia – continua Campioli –. È grande l’interesse per questa struttura da parte di tifosi, la cittadinanza stessa è stupita dalla ’cattedralei del baseball e del softball di via Minutara. Non più sport minore ma in pieno boom tesserati. Il nostro fiore all’occhiello la medaglia d’oro per meriti sportivi del Coni nel 2024: cinque gli atleti olimpionici modenesi in azzurro hanno onorato l’Italia, negli ultimi anni".

Per l’evento odierno l’accesso allo stadio Torri è a entrata libera, con diretta su You Tube canale Fibs, commento tecnico di Carlo Ventura. Assente in infermeria Moronta, manager Pisano propone: catcher Lambertini, in prima Pompilio, in seconda Cirilli, in terza base Ferri, interbase Vasquez, esterni Martinez, Guevara, Russo (Vecchi, Fabbri, Franceschini), utulity: Angelotti, Galli, Scerrato. Pitcher gara uno: partente Infante, Campanella, Dall’ Olio, Paltrinieri. Gara due partente Calero Escudero, Martinelli, Ventura.

Giorgio Antonelli