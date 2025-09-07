Paganelli, volata finale. Softball, sogno Under 13

Volata finale nella Poule Qualificazione per la Serie A Gold per una Paganelli ritrovata sul diamante di Verona con un pareggio che fa morale. Dopo un finale di campionato con luci e ombre, i gialloblù giocano per il secondo posto della terza fase del torneo di Serie A. Archiviate le delusioni col Crocetta, gara chiave del torneo, Paganelli nella doppia sfida odierna a Milano tenta, anzi vuole, concludere in bellezza con un vero colpaccio che rilancerebbe il team gialloblù. I gialli sono dunque pronti a dare segnali positivi verso un futuro che coinvolge tutto il movimento del baseball modenese sempre nella massima serie. Molte cose saranno piu chiare dopo la sfida di oggi, con promossi, rimandati e bocciati in un team ancora molto giovane, pronto però a raccogliere tanti frutti anche nella prossima stagione agonistica.

Per il baseball modenese la stagione 2026 rappresenta un nuovo percorso, quando finalmente si potrà sfruttare dopo mesi e mesi di attesa il meraviglioso ’Torri’, futuro centro federale. Nel baseball come in pochi sport, si lavora e programmano futuri progetti, per squadra, giocatori e tecnici, una volta concluso il torneo. Per tradizione nel mese di novembre le squadre e le loro rose sono fatte e col mercato sempre aperto, inizia la preparazione in grande anticipo. Modena ha idee molto chiare verso il futuro, c’è molta la carne al fuoco.

La sfida odierna, vale molto per un futuro con tante ambizioni, con un vero salto di qualita. Per la cronaca la sfida Milano - Modena, vede Paganelli mb attacco 253, con punti lanciatori 3,43, pitcher Infante punti 3,48, Martinelli punti 1,27, partenti sul monte gara due, Escudero punti 0,96, con Calero punti 3,28. Milano viaggia a mb attacco 263, punti pitcher 4,25. Modena può chiudere in bellezza.

Softball Under 13. C’è un dream team in casa modenese ed è quello delle Under 13, che si è dimostrato la grande rivelazione del torneo. La squadra è infatti riuscita a conquistare il pass per giocarsi gli ottavi di finale nazionali di categoria. Ora le sfide sul diamante di Milano contro Bollate Milano e Settimo Torinese.